Djevojka iz Crne Gore: Sud me proglasio krivom jer sam se branila od napastovanja na ulici

Milica Živković (25) iz Kolašina u Crnoj Gori tvrdi da ju je Sud za prekršaje proglasio krivom zbog pokušaja da se obrani od nasrtaja stranog državljanina na ulici, piše Vijesti.me.

Ona tvrdi da se pokušaj napada dogodio u noći između 3. i 4. kolovoza na Trgu Vukmana Kruščića.

Kako navodi, prišao joj je muškarac te je pokušao poljubiti hvatajući za bradu, a potom i za stražnjicu. Ona ga je nekoliko puta udarila dok ga je pokušavala udaljiti od sebe.

Sudac za prekršaje Alija Beganović je djevojku i državljanina Turske nakon incidenta proglasio krivima za kršenje zakona o javnom redu.

- Okrivljeni se ponašao naročito bestidno i uvredljivo prema oštećenoj, na način što ju je, nakon kraće komunikacije, uhvatio rukom u predjelu brade, a nakon što mu je sklonila ruku s brade, uhvatio je za zadnjicu. Okrivljena je fizički napala U. E., na način što mu je zadala više udaraca, zatvorenom i otvorenom šakom, u predjelu glave i tijela - stoji u odluci suda.

'Zaprepaštena sam odlukom suda'

Muškarac je kažnjen novčanom kaznom od 300 eura. No, kazna mu je smanjena za 25 eura jer je u pritvoru bio duže od osam, a kraće od 20 sati.

Dok je Živković dobila opomenu te mora platiti 82 eura prekršajnih postupaka. Od tog iznosa mora platiti 52.50 eura za angažiranje tumača za materinji jezik za muškarca.

- Zaista sam zaprepaštena načinom na koji je Sud za prekršaje vidio ovaj slučaj, to jest, kako je kvalificirao moju samoobranu. Pitala sam i suca, pitam i javnost: Kada sam se to, po zakonu i da ne bih bila okrivljena, trebala prestati braniti i dopustiti da me nepoznata muška osoba, na pustoj ulici, nepristojno dodiruje, čerupa pa možda i siluje ili teže ozlijedi?

Jako sam razočarana i dodatno povrijeđena i istraumatizirana nerazumijevanjem institucija, načinom na koji sam ispitivana u policiji, kao i načinom odlučivanja suca. Ne mogu zamisliti kako bi u ovom incidentu prošla neka druga ženska osoba, koja se ne bi bila u stanju braniti - izjavila je Živković za Vijesti.me.

Prijateljica djevojke dala je isti iskaz kao i ona te u presudi piše da je u potpunosti prihvaćeno ono što je svjedokinja rekla.

'Nije odmah pozvala policiju...'

U obrazloženju suca za prekršaje stoji da se udaranje muškarca ne može okarakterizirati kao "nužnu obranu ili krajnju nuždu".

- Razlog za to je činjenica da se događaj zbio na ulici i da okrivljena nije odmah pozvala policiju u tom trenutku, već je samoinicijativno upotrijebila fizičku silu prema U. E. Tijekom postupka utvrđeno je da je U. E. upotrijebio fizičku silu prema oštećenoj, što je jasno potvrđeno medicinskom dokumentacijom. No sud okrivljenog nije mogao proglasiti krivim za taj prekršaj jer mu se zahtjevom to ne stavlja na teret - stoji u objašnjenju suca.

Optuženi muškarac koji je u Kolašinu zbog posla, pred sucem je ispričao drugačiju verziju događaja nego 25-godišnjakinja i njezina prijateljica.

On pak tvrdi da su mu dvije djevojke na ulici uputile nerazumljive riječi te da je nakon toga jedna od njih prišla i pljunula mu u lice i ošamarila ga. Dodao je kako ih je bezuspješno pokušavao odmaknuti od sebe i da je u tim pokušajima ozlijedio jednu od djevojaka.

Muškarac tvrdi da se nakratko sakrio u jedno od vozila iz voznog parka tvrtke u kojoj radi, a da je za to vrijeme 25-godišnjakinja udarala o vrata auta. Naveo je da je izašao iz vozila i opet pokušao izbjeći sukob, ali da je u tom trenutku naišao jedan mladić, uhvatio ga za jaknu te ga probao udariti.

Sucu je ispričao da je uspio pobjeći s mjesta događaja nakon što se prolazniku istrgnuo iz ruku, pišu Vijesti.me.