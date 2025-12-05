Djevojku ostavio na planini dok je išao po pomoć, smrznula se. Terete ga za ubojstvo iz nehaja

Iskusni 36-godišnji alpinist suočava se s optužnicom za ubojstvo iz nehaja nakon što je svoju 33-godišnju djevojku, početnicu u planinarenju, navodno ostavio da se smrzne na najvišoj austrijskoj planini, Grossglockneru. Tragedija se dogodila u siječnju, samo 50 metara ispod vrha, a detalji istrage otkrivaju šokantan niz propusta.

Kobna odluka u olujnoj noći

Par se uspinjao unatoč orkanskim vjetrovima koji su puhali brzinom do 75 km/h i temperaturama koje su se zbog hladnoće osjećale kao -20 °C. Kada je 33-godišnjakinja postala potpuno iscrpljena i nije mogla dalje, njezin ju je partner, prema optužnici, ostavio samu više od šest sati. Tužiteljstvo navodi da ju je ostavio "nezaštićenu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentiranu" dok je on sam sišao do planinarskog doma potražiti pomoć.

Nakon forenzičke analize mobitela, sportskih satova i fotografija, tužitelji su optuženog proglasili "odgovornim vodičem ture" koji je donio niz katastrofalnih odluka. Navode kako je zanemario njezino neiskustvo te da su na uspon krenuli dva sata prekasno, bez adekvatne opreme za hitne slučajeve poput bivak vreće ili deka za spašavanje. Posebno je istaknuta neprikladna oprema koju je djevojka nosila, splitboard i mekane snowboard čizme, što se smatra potpuno neprimjerenim za visokogorski uspon u mješovitom terenu.

Ignorirao helikopter i pozive upomoć

Istražitelji tvrde da je 36-godišnjak trebao odustati od uspona puno prije mraka. Alarmantno je što nije pozvao hitne službe ni nakon što je postalo jasno da je situacija kritična. Kada je policijski helikopter u 22:50 sati preletio njihovu poziciju, nije dao nikakav signal za pomoć. Policija ga je pokušavala dobiti na telefon, a nakon što se konačno javio u 00:35 sati, navodno je stavio mobitel na nečujno i propustio daljnje pozive. Pomoć je pozvao tek u 3:30 sati ujutro.

Spasioci su se zbog jakog vjetra morali penjati pješice. Do unesrećene su stigli tek idućeg jutra oko 10 sati, no mogli su samo konstatirati smrt zbog hipotermije. Odvjetnik optuženog, Kurt Jelinek, za austrijske medije izjavio je da "žali zbog svega što se dogodilo". Obrana tvrdi da se radilo o "tragičnoj, sudbonosnoj nesreći". Suđenje počinje 19. veljače 2026., a prijeti mu kazna do tri godine zatvora.