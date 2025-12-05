Obavijesti

News

Komentari 3
STRAVA U AUSTRIJI

Djevojku ostavio na planini dok je išao po pomoć, smrznula se. Terete ga za ubojstvo iz nehaja

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Djevojku ostavio na planini dok je išao po pomoć, smrznula se. Terete ga za ubojstvo iz nehaja
Foto: Profimedia

Tužiteljstvo navodi da ju je ostavio "nezaštićenu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentiranu" dok je on sam sišao do planinarskog doma potražiti pomoć. Puhali su orkanski vjetrovi, a temperatura je bila -20 °C

Iskusni 36-godišnji alpinist suočava se s optužnicom za ubojstvo iz nehaja nakon što je svoju 33-godišnju djevojku, početnicu u planinarenju, navodno ostavio da se smrzne na najvišoj austrijskoj planini, Grossglockneru. Tragedija se dogodila u siječnju, samo 50 metara ispod vrha, a detalji istrage otkrivaju šokantan niz propusta.

Kobna odluka u olujnoj noći

Par se uspinjao unatoč orkanskim vjetrovima koji su puhali brzinom do 75 km/h i temperaturama koje su se zbog hladnoće osjećale kao -20 °C. Kada je 33-godišnjakinja postala potpuno iscrpljena i nije mogla dalje, njezin ju je partner, prema optužnici, ostavio samu više od šest sati. Tužiteljstvo navodi da ju je ostavio "nezaštićenu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentiranu" dok je on sam sišao do planinarskog doma potražiti pomoć.

NEPROSPAVANA NOĆ HGSS šest sati spašavao trojicu planinara iz snježne mećave: 'Upozoravali smo ih da ne idu!'
HGSS šest sati spašavao trojicu planinara iz snježne mećave: 'Upozoravali smo ih da ne idu!'

Nakon forenzičke analize mobitela, sportskih satova i fotografija, tužitelji su optuženog proglasili "odgovornim vodičem ture" koji je donio niz katastrofalnih odluka. Navode kako je zanemario njezino neiskustvo te da su na uspon krenuli dva sata prekasno, bez adekvatne opreme za hitne slučajeve poput bivak vreće ili deka za spašavanje. Posebno je istaknuta neprikladna oprema koju je djevojka nosila, splitboard i mekane snowboard čizme, što se smatra potpuno neprimjerenim za visokogorski uspon u mješovitom terenu.

Ignorirao helikopter i pozive upomoć

Istražitelji tvrde da je 36-godišnjak trebao odustati od uspona puno prije mraka. Alarmantno je što nije pozvao hitne službe ni nakon što je postalo jasno da je situacija kritična. Kada je policijski helikopter u 22:50 sati preletio njihovu poziciju, nije dao nikakav signal za pomoć. Policija ga je pokušavala dobiti na telefon, a nakon što se konačno javio u 00:35 sati, navodno je stavio mobitel na nečujno i propustio daljnje pozive. Pomoć je pozvao tek u 3:30 sati ujutro.

NOĆNA AKCIJA GSS u BiH spašavao vojnike s vrha planine visoke 2200 m
GSS u BiH spašavao vojnike s vrha planine visoke 2200 m

Spasioci su se zbog jakog vjetra morali penjati pješice. Do unesrećene su stigli tek idućeg jutra oko 10 sati, no mogli su samo konstatirati smrt zbog hipotermije. Odvjetnik optuženog, Kurt Jelinek, za austrijske medije izjavio je da "žali zbog svega što se dogodilo". Obrana tvrdi da se radilo o "tragičnoj, sudbonosnoj nesreći". Suđenje počinje 19. veljače 2026., a prijeti mu kazna do tri godine zatvora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...
VODIČ ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...

Cijena po kojoj bi se prodavali stanovi je definirana kao stvarni trošak gradnje, a dodatno se umanjuje u nerazvijenim područjima. Cijena najma državnih stanova s režijama neće prelaziti 30 posto prihoda obitelji
DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!
NEVJEROJATNO

DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!

Na teren su izašli i vatrogasci JVP-a Umag u vidu osiguranja, odnosno u slučaju da se vozila zapale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025