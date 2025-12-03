Djevojku u Sarajevu brutalno je pretukao bivši. Majka objavila fotografije. Uznemirujuće su

Poduzetnica i počasna konzulica Bosne i Hercegovine u Australiji Đemila Talić Gabriel objavila je kako je njezina kći Nives brutalno pretučena prošlog vikenda u Sarajevu. Optužila je policiju za ozbiljne propuste...

- Prošlog vikenda je moja kći za rečenicu "ne želim biti s tobom u vezi" ovako prošla od bivšeg dečka. Ovo su samo neke od povreda... Mogla je biti još jedna u nizu, mogla je biti Aldina, Nizama... Propusti policije Centar KS su poražavajući. Ostavili su žrtvu u rukama mučitelja iako ih je susjed koji ih je i pozvao molio da je ne ostave samu sa njim. Tukao ju je satima... - napisala je Talić Gabriel.

Iz policije su za Klix.ba potvrdili da je osumnjičeni za napad pod njihovim nadzorom. Pišu kako je riječ o Ismetu Porobiću. Do napada je došlo u noći s petka na subotu.

U nastavku članka nalaze se uznemirujuće fotografije pretučene.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

- Informiramo Vas da su policijski službenici PU Centar, zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji, dana 1. prosinca 2025. godine, lišili slobode muškarca I.P. (1983) iz Sarajeva, a koji je nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom kaznenom djelu, predan u daljnju nadležnost KTKS. S obzirom na činjenicu da je riječ o kaznenom djelu s prioritetom zaštite žrtve, druge informacije nećemo priopćavati - poručili su iz policije.

- U ovom trenutku ne mogu puno reći, osim potvrditi cijeli događaj. Postoje nepravilnosti koje smo identificirali. U skladu s tim ćemo postupiti, obavijestiti nadležne službe i predati prijave - kazao je odvjetnik Amer Homorac koji zastupa napadnutu.

Đemila i Nives | Foto: Facebook

Klix neslužbeno doznaje kako je uhićeni stari znanac policije, kako je svojedobno 'pao' u policijskoj akciji 'Kavez'...

- Osumnjičenom je određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje u kazneno djelo nasilje u obitelji - kažu iz tužiteljstva, piše Klix...