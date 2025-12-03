Obavijesti

News

Komentari 5
'MOGAO JU JE UBITI'

Djevojku u Sarajevu brutalno je pretukao bivši. Majka objavila fotografije. Uznemirujuće su

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Djevojku u Sarajevu brutalno je pretukao bivši. Majka objavila fotografije. Uznemirujuće su
Foto: Facebook, canva

Propusti policije su poražavajući. Ostavili su žrtvu u rukama mučitelja iako ih je susjed koji ih je i pozvao molio da je ne ostave samu sa njim. Tukao ju je satima, napisala je majka...

Poduzetnica i počasna konzulica Bosne i Hercegovine u Australiji Đemila Talić Gabriel objavila je kako je njezina kći Nives brutalno pretučena prošlog vikenda u Sarajevu. Optužila je policiju za ozbiljne propuste...

- Prošlog vikenda je moja kći za rečenicu "ne želim biti s tobom u vezi"  ovako prošla od bivšeg dečka. Ovo su samo neke od povreda... Mogla je biti još jedna u nizu, mogla je biti Aldina, Nizama... Propusti policije Centar KS su poražavajući. Ostavili su žrtvu u rukama mučitelja iako ih je susjed koji ih je i pozvao molio da je ne ostave samu sa njim. Tukao ju je satima... - napisala je Talić Gabriel.

Iz policije su za Klix.ba potvrdili da je osumnjičeni za napad pod njihovim nadzorom. Pišu kako je riječ o Ismetu Porobiću. Do napada je došlo u noći s petka na subotu.

U nastavku članka nalaze se uznemirujuće fotografije pretučene.

NIJE SE NI ZAUSTAVIO Autom naletio na curicu na zebri u Matuljima i odjurio. Traže ga!
Autom naletio na curicu na zebri u Matuljima i odjurio. Traže ga!
Foto: Facebook
Foto: Facebook

- Informiramo Vas da su policijski službenici PU Centar, zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji, dana 1. prosinca 2025. godine, lišili slobode muškarca I.P. (1983) iz Sarajeva, a koji je nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom kaznenom djelu, predan u daljnju nadležnost KTKS. S obzirom na činjenicu da je riječ o kaznenom djelu s prioritetom zaštite žrtve, druge informacije nećemo priopćavati - poručili su iz policije.

TIJELO BACIO U KONTEJNER Misterij ubojstva Srpkinje Ane. Brian Walshe: 'Nisam je ubio, bila je mrtva, uspaničio sam se'
Misterij ubojstva Srpkinje Ane. Brian Walshe: 'Nisam je ubio, bila je mrtva, uspaničio sam se'

- U ovom trenutku ne mogu puno reći, osim potvrditi cijeli događaj. Postoje nepravilnosti koje smo identificirali.  U skladu s tim ćemo postupiti, obavijestiti nadležne službe i predati prijave - kazao je odvjetnik Amer Homorac koji zastupa napadnutu.

Đemila i Nives
Đemila i Nives | Foto: Facebook

Klix neslužbeno doznaje kako je uhićeni stari znanac policije, kako je svojedobno 'pao' u policijskoj akciji 'Kavez'...

- Osumnjičenom je određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje u kazneno djelo nasilje u obitelji - kažu iz tužiteljstva, piše Klix...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga
SISAČKI MONSTRUM NA SUDU

Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga

Trostrukog ubojicu poznatog kao 'sisački monstrum' terete da je poticao zatvorenika iz Lepoglave da otme i ubije ljude s njegova popisa
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025