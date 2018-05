Djevojku zaklao odvijačem pa rekao: 'Ne znam što mi je bilo'

Hrvatsku javnost zapanjili su svojom mladošću, lakoćom kojom su, često bez ikakva razloga, ubijali svoje žrtve te okrutnošću u počinjenju zločina. Oni se za svoj zločin nisu pokajali...

Hrvoje Domobran Knežević (25), koji je u studenom 2015. godine brutalno ubio svoju tada 21-godišnju djevojku Josipu Božić i za to dobio 30 godina zatvora, mora na novo suđenje. Vrhovni sud je, naime, srušio presudu Županijskog suda u Zadru.

Knežević je na tom sudu osuđen u srpnju prošle godine. Žalbe na presudu uložili su okrivljenik, ali i majka ubijene djevojke. Vrhovni su ih je uvažio smatrajući kako nije dovoljno razjašnjeno jeli ubojstvo bilo okrutno ili "obično".

Prema optužnici, Knežević je zločin počinio u noći s 26. na 27. studenog 2015. godine u obiteljskoj kući u Modriču pokraj Starigrada Paklenice. Djevojku su pronašli s brojnim ozljedama od udaranja u tupe predmete, te od oštrog predmeta, kojim je počinjeno ubojstvo. Tijelo je pronađeno u stanu u prizemlju s vidljivim ozljedama koje upućuju na nasilnu smrt.

Uzimali su 'speed' i onda je sve krenulo po zlu

Prema spoznajama državnog odvjetništva, stravično ubojstvo koje je šokiralo zadarski kraj počelo je drogiranjem ljubavnog para u kući za iznajmljivanje u vlasništvu njegove obitelji.

- Riječ je o amfetaminu koji se na ulici naziva speed - rekao nam je državni odvjetnik Duško Berović te dodao da je ubojica žrtvi nanio mnogo udaraca zbog čega je umirala u strašnim patnjama.

Nakon drogiranja i prepirke te noći, mladić je nasrnuo na djevojku. Državno odvjetništvo priopćilo je da je “uporabom nekoliko predmeta zadao veći broj ozljeda po cijelom tijelu, a ponajviše u predjelu vrata i glave”.

Navodno je lupao njezinom glavom u kuhinjske elemente i ubo ju u vrat i sljepoočnicu. Dokrajčio ju je ubodnom ranom skalpelom u lijevu stranu vrata, pri čemu joj je razderao krvnu žilu. Zbog toga je obilno krvarila i na kraju preminula.

Doznajemo da je Hrvoje na ispitivanju kod državnog odvjetnika rekao da ne zna što ga je spopalo kad je zadao brojne ubode raznim predmetima svojoj žrtvi.

Htio sakriti tijelo, ali se predomislio

Ostao je u kući u Modriču i nakon njezine smrti te je pokušao zataškati ubojstvo i oprati krv navodno okupavši mrtvo tijelo djevojke u kadi i pripremivši veliku vreću za transport tijela.

No predomislio, kad je vjerojatno i utjecaj droge popustio. Kako je puhala orkanska bura, nitko nije primijetio što se zbiva u trokatnici Kneževićevih pa je sam u petak navečer nazvao policiju i predao se rekavši da je napravio sranje. Potom je nazvao žrtvinu majku i sestru u Zagrebu te im rekao da je ubio Josipu i da Hitna pomoć više ništa ne može učiniti.

Iako susjedi u Modriču kažu da je par bio skladan, zaljubljen i pristojan, u obitelji su znali da je droga uzrok zla koje ih je snašlo. Rekli su nam da, iako su nastojali, Josipu od Hrvoja nisu mogli nikako odvojiti.

- Ona je bila ljubazna. Uvijek nas je pristojno pozdravljala. On je bio ‘mrgudan tip’ koji se javio baš kad pozdrav ne bi mogao izbjeći - kaže susjed.

'On ju je uvukao u drogu'

Mladi par se doselio u Modrič godinu dana prije ubojstva. Hrvoje je došao iz Gračaca, a Josipa je prije toga živjela u Obrovcu. Došli su jer je Josipa našla sezonski posao u Starigradu. Par je navodno zajedno bio četiri godine. Dečku koji će je na tako brutalan način ubiti Josipa je bila vrlo privržena.

- Mi smo ih htjeli odvojiti jer je on nju uvukao u drogu. Poslali smo je na godinu dana u Zagreb kod sestre, no on je došao za njom. Nisu bili ni približno skladan par kao što susjedi možda misle jer su se tukli i stalno svađali - rekla je Ivana Šarlija (27), sestra ubijene.

- Na njoj se vidjelo da nešto koristi, no nismo bili sigurni što točno. Nisu to bile više one njezine lijepe plave oči, njezino ponašanje... To jednostavno više nije bila moja sestra. Ona je zapravo bila fina, lijepa i draga cura koja je završila dobru školu. Ali zaljubila se u krivog. Uzela ju je droga pa se i prema nama, svojoj obitelji, počela hladno ponašati - pričala je prije tri godine uplakana sestra.

