DK Piknik by Jamnica Botanica u maksimirskoj oazi: Saznajte što vas sve očekuje

Piknik u zelenilu ugostit će online međunarodne predavače te uživo niz domaćih stručnjaka – a osim edukativnih sadržaja, sudionici će se moći i kvalitetno zabaviti te pronaći dugo očekivano osvježenje na zraku.

<p>Svi zainteresirani <strong>16. i 17. lipnja poslije posla</strong>, od 17:00 do 20:30, u maksimirskom zelenilu moći će pronaći dugo očekivano osvježenje na svježem zraku – organizatori Dana komunikacija za svoje su sudionike pripremili<strong> edukativni DK Piknik by Jamnica Botanica.</strong></p><p><br/> DK Piknik ne bi bio piknik kada ne bi ponudio sve za potpuno opuštanje u dobrom društvu. Prirodni užitak u druženjima i programu DK Piknika bez grižnje savjesti omogućila je <strong>Jamnica Botanica.</strong></p><p><br/> „Izrazito smo ponosni što upravo u ovom okruženju predstavljamo novi proizvod – Jamnicu Botanicu. Inspirirani željama potrošača i novim trendovima, stvorili smo piće pomno biranih sastojaka iz vrta prirode, bez dodanog šećera, s 10% voćnog udjela i malo kalorija. Jamnica Botanica dolazi u dva neodoljiva okusa: limun menta i naranča pelin u kojima možete uživati bez grižnje savjesti“, Istaknula je <strong>Matea Milinović</strong>, brend menadžerica za Jamnicu Botanicu.</p><p><br/> Raspravu o predavanjima uz kokice i stolni nogomet omogućit će<strong> Zagrebačka banka</strong>. Predavanja vam donosi <strong>A1 Hrvatska</strong>, a za utaživanje žeđi u ugostiteljskom objektu Vidikovac omogućeno je 10% popusta za plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama.<br/> Što je piknik bez dobre hrane i pića – stoga će sudionici prvoga dana DK Piknika moći uživati u ukusnim burgerima <strong>PIK Vrbovca</strong>, a službeno pivo piknika bit će <strong>Staropramen</strong>. Ljetnu after-work atmosferu i zanimljive razgovore potaknut će i Badel 1862 <strong>Sax gin</strong>, a druženje po kojemu će svi odsad živo pamtiti Maksimir podržat će <strong>Erste banka </strong>i<strong> HGK</strong>. Ugođaju piknika doprinijet će i <strong>Addiko Bank</strong>, dok će<strong> Red Bull </strong>svima dati krila za nove poslovne (i sve one druge) pobjede. Nove uspomene s dugo očekivanog druženja zabilježit će objektiv<strong> Pixsella</strong>.</p><p><br/> Organizacijski su partneri događanja<strong> Pepermint</strong>,<strong> PaliGasi</strong>, <strong>Kupole</strong> i <strong>Selotejp</strong>, koji će se pobrinuti za vrhunsko iskustvo piknika.<br/> DK Piknik by Jamnica Botanica<strong> ekskluzivno je organiziran isključivo za sudionike ovogodišnjih Dana komunikacija</strong>, a za sve ostale <strong>dostupan je limitirani broj DK Piknik ulaznica.</strong></p><p><br/> Sve informacije dostupne su na<strong><a href="https://www.facebook.com/events/2597348910505116/"> Facebooku</a></strong> i službenoj stranici <strong><a href="https://danikomunikacija.com/news/dk-piknik">Dana komunikacija.</a></strong></p><p> </p><p> </p>