Najuspješnije škole u eko akciji dm će nagraditi s 10.000 kuna

Na dm-ovu eko akciju do sada su pristigle prijave 131 škole. Škole koje se još nisu prijavile, a žele potaknuti svoje učenike da se angažiraju u zaštiti okoliša to mogu napraviti do 9. ožujka u 23:59, a sve prijave šalju se na info@zelenikorak.hr.

„Ove godine za nagrade malenim ekolozima odvojili smo više od 100.000 kuna i zaista me raduje što akcijom Zeleni korak dm ima priliku poticati djecu na promišljanje o važnosti ekologije i aktivno sudjelovanje u očuvanju okoliša. Za nas su sve škole i sva djeca koja sudjeluju u Zelenom koraku pobjednici jer svojim zalaganjem čine razliku u svojim zajednicama, doprinose očuvanju vrijednih resursa i motiviraju sve generacije na odgovorniji i održiviji životni stil“, istaknuo je Ivan Horvat, menadžer marketinga i PR-a u dm-u.

Foto: Anto Magzan

Deset škola najuspješnijih u prikupljanju starog papira za reciklažu osvojit će nagradu od 10.000 kuna, a ove godine dm će prvi puta dodijeliti i nagrade za „Prvi zeleni korak“ i „Najveći zeleni korak“ u iznosu od 3.500 kuna. „Prvi zeleni korak“ namijenjen je školi koja prošle godine nije sudjelovala u akciji, a koja prikupi najviše staroga papira po broju učenika dok će „Najveći zeleni korak“ osvojiti škola koja ostvari najveći rast u odnosu na količinu papira po broju učenika koju je prikupila prošle godine.

U eko akciji dm Zeleni korak tijekom osam godina sudjelovalo je više od 184.000 osnovnoškolaca koji su prikupili i reciklirali 2.738 tona staroga papira i tako spasili više od 46.500 stabala.

Učenici svih škola koje se u roku prijave prikupljat će papir od 10.3.2020. do 9.4.2020. godine, a detaljnije informacije o procesu prijave i pravilima sudjelovanja dostupne su na dm-ovoj internetskoj stranici www.dm.hr/Zelenikorak.

