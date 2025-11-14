Obavijesti

dm otkrio prosječnu plaću svojih zaposlenika u Hrvatskoj...

Zagreb: Počeo novi veliki bojkot, tjedan dana se izbjegavaju tri trgovačka lanca | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na konferenciji za novinare je rečeno i kako je u poslovnoj 2024./2025. broj online kupnji premašio 350.000 čime je ostvaren rast od 44,54 posto u odnosu na proteklu godinu i dosegnut online promet od 21,4 mil. eura.

Tvrtka dm Hrvatska je u poslovnoj 2024./2025. godini koja je završila u rujnu, ostvarila ukupan promet od  571,06 milijuna eura, što je za 10 posto više u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, a dobit nakon oporezivanja u iznosu od 8,9 milijuna eura, istaknuto je u četvrtak na konferenciji za novinare te tvrtke.

"U protekloj poslovnoj godini u razvoj prodajne mreže i digitalizaciju uložili smo više od 10 milijuna eura, a dodatnih 2,5 milijuna eura uložili smo u cijene", kazao je direktor dm-a Mirko Mrakužić, napominjući kako su otvorili dvije nove trgovine u Vodicama i Ivancu te su danas prisutni u 180 trgovina u 68 gradova. Kupcima su dostupni i online.

Pred njima je, kako je rekao Mrakužić, godina u kojoj obilježavaju 30. obljetnicu poslovanja u Hrvatskoj, u kojoj će nastaviti ulagati u razvoj ponude i usluga.

U poslovnoj godini 2025./2026. dm će, kako su najavili, u razvoj poslovanja uložiti više od 14 milijuna eura, s naglaskom na modernizaciju prodajne mreže, unapređenje ponude i usluga te još bolje povezivanje online poslovanja s poslovanjem dm trgovina. Planiraju otvaranje pet novih trgovina i modernizacija njih 11.

Članovi Uprave su se osvrnuli i na društveno odgovorno poslovanje, navodeći kako je dm u prošloj poslovnoj godini zajednicu podržao sa 128 donacija vrijednih više od 414 tisuća eura. 

Među brojnim projektima istaknut je natječaj {ZAJEDNO} za zelene ideje, u sklopu kojeg je dm s više od 74.000 eura podržao 18 održivih projekata, među kojima su i dva nova dobavljača.

U protekloj poslovnoj godini dm je zaposlio 131 novog djelatnika te je u poslovnu godinu 2025./2026. ušao s ukupno 2.310 djelatnica i djelatnika. 

Prema iznesenim podacima, prosječna neto plaća u dm trgovini (svi djelatnici, 14 isplata, puna satnica) iznosila je 1.892,51 euro. 

