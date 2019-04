DNK analiza pokazala je da dječak nije nestali Timmothy

FBI je objavio kako je DNK analiza pokazala kako 14-godišnji dječak kojeg su jučer pronašli kako luta u Kentuckyju nije Timmothy Pitzen, dječak koji je nestao 2011. neposredno prije samoubojstva njegove majke.

FBILouisville, @FBICincinnati, @AuroraPoliceIL, Newport PD, @CincyPD, and HCSO have been conducting a missing person investigation. DNA results have been returned indicating the person in question is not Timmothy Pitzen.