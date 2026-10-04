Do 17 sati je glasalo manje ljudi nego na izborima 2022. u BiH: Prvi rezultati već oko 20 sati?

Na općim izborima u Bosni i Hercegovini do 17 sati na birališta je izašlo više od milijun građana, što predstavlja izlaznost od 32,20 posto. Novi presjek Centralne izborne komisije pokazuje da je odaziv nešto slabiji u odnosu na izbore prije četiri godine. Zbog primjene novih tehnologija prvi preliminarni rezultati trebali bi stići znatno ranije nego inače, piše Klix.ba.

Službeni [zvještaj Centralne izborne komisije obuhvaća više od 94 posto biračkih mjesta, a do 17 sati svoju je građansku dužnost ispunilo 1.097.589 birača. U Republici Srpskoj glasači pokazuju najveći interes uz izlaznost od 37,28 posto, dok je u Federaciji BiH glasalo 30,03 posto upisanih glasača. U Brčko distriktu taj broj iznosi 29,77 posto.

Kada je riječ o većim gradovima, u Banjoj Luci je glasalo 40,47 posto birača, u Bijeljini 36,94 posto, a u Doboju 36,51 posto. Zenica bilježi 31,19 posto, dok su Tuzla i Prijedor na oko 28 posto. Kanton Sarajevo, koji čini devet općina, bilježi izlaznost od 30,54 posto, pri čemu općina Trnovo prednjači s gotovo 45 posto.

Manje sredine redovito bilježe najveći odziv. Tako je u Kalinoviku glasalo više od 58 posto birača, dok su Dobretići ostvarili najnižu izlaznost jer je tamo na izbore izašlo tek 13,67 posto građana.

Nove tehnologije donijele promjene na biralištima

Ovi opći izbori specifični su po uvođenju novih tehnologija koje uključuju biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Vlasti su tehnologiju uvele kako bi izborni proces učinile što transparentnijim. Iako su skeneri ujutro izazvali manja kašnjenja pri otvaranju nekih biračkih mjesta, nadležni su brzo riješili tehničke probleme.

Zbog skeniranja listića izborne komisije očekuju prve neslužbene rezultate već oko 20 sati. Građani ove godine biraju nove članove Predsjedništva BiH, predstavnike u državnom i entitetskim parlamentima te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Za ukupno 518 mandata natječe se više od sedam tisuća kandidata.

Izborni dan nadzire gotovo 30 tisuća promatrača iz raznih organizacija. Nevladine udruge prijavile su manje nepravilnosti poput obiteljskog glasanja i ugrožavanja tajnosti glasa, a policija je intervenirala zbog nekoliko manjih incidenata na biralištima. Organizatori ističu da se proces općenito odvija prema planu te da će konačne rezultate potvrditi u roku od 30 dana.

*uz korištenje AI-ja