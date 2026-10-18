Dionica državne ceste DC76, (tunel sveti Ilija) zbog radova sanacije revizijskih okana bit će zatvorena do 21. prosinca 2026. godine.
Do 21. prosinca zatvara se tunel Sveti Ilija kroz Biokovo...
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Tunel Sv. Ilija kroz Biokovo večeras od ponoći zbog radova se zatvara za sav promet, objavile su Hrvatske ceste.
Dionica državne ceste DC76, (tunel sveti Ilija) zbog radova sanacije revizijskih okana bit će zatvorena do 21. prosinca 2026. godine.
Sav promet iz Vrgorca i iz pravca BIH prema Makarskoj preusmjerava se na državnu cestu DC512, preko Stupice, a za korisnike autoceste A1 nudi se smjer čvor Šestanovac – Baška Voda, te čv. Šestanovac – Dubci, DC8, Dubci – Baška Voda.
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