Dođite i pogledajte Ford vozila u Supernova Garden Mallu

U organizaciji tvrtke Auto Hrvatska, Ford ovlaštenog trgovca, u tijeku je prezentacija Ford Focus modela u Supernovoj u Garden Mallu gdje tijekom cijelog mjeseca možete razgledati izložene modele po akcijskim cijenama.

Vrijeme posebnih promocija tijekom prezentacije biti će organizirano u navedene termine:

Subota, 10.3. i od 10-14h

Petak: 2.3., 16. 3, 23.3. od 16,00 do 20 sati

Posjetitelji centra će u sklopu promocije moći razgledati vozilo, informirati se o cijeni i načinu financiranja te se pribilježiti na probnu vožnju. Najsretnijeg posjetitelja očekuje vikend vožnja sa novim Ford Focusom.

Ne propustite top ponudu na kupnju vozila Focus Business Plus s 1.5 dizelskim motorom. U bogatom paketu opreme Business Plus dostupan je već od 116.900 kuna. Osim navedenog modela, u ponudi je i Ford Focus Business PLUS 1.0 GTDi EcoBoost sa 125KS, dostupan već od 114.900 kuna.

Oba modela dolaze uz ABS + ESP + HLA (pomoć pri kretanju na uzbrdici), sustav elektronske pomoći pri kočenju (EBA), pasivni protuprovalni sustav (EPATS) te My Key funkciju - tehnologija koja omogućuje postavljanje maksimalne brzine, postavljanje podsjetnika za sigurnosni pojas te kontrolu glasnoće audio sustava.

Ford Focus je prvi automobil koji je osvojio četiri nagrade za napredne sigurnosne mjere u vozilu na Euro NCAP natjecanju koje provodi neovisno tijelo za procjenu sigurnosti. Natjecanje je usmjereno na nove tehnologije sigurnosti i osiguranja. Pobjedničke značajke su: Driver Alert Forward Alert (uključeno u Adaptive Cruise Control), Active City Stop i Lane Keeping Aid (pomoć pri održavanju vozne trake). Focus je također prepoznat kao najbolji u kategoriji "mali obiteljski automobili", nakon što je dobio 5 zvjezdica na crash-testu i izuzetno dobre rezultate na četiri ključna područja: sigurnost odraslih putnika, djeca u vozilu, pomoć za pješake i pomoć za sigurnost vozila. Otkrijte širok raspon tehnologija koje čine ovo vozilo izrazito sigurnim i pomaže vam da vaša vožnja bude sigurna.

Sve dodatne informacije o dostupnim modelima potražite u Auto Hrvatska Ford centru na adresi Heinzelova 70, mailom na ford@autohrvatska.hr ili putem besplatnog telefona 0800 1952.

Tema: Promo sadržaj