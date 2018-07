Dođite u Vrbovsko, za uređenje kuće dat će vam do 100.000 kn Plan je da se onima koji žele živjeti u tim kućama pomogne s 50 do 100 tisuća kuna namijenjenih uređenju. Ako ostanu u Vrbovskom, to će biti bespovratna sredstva, a ako ne ostanu, morat će ih vratiti