'Do kraja 2020. godine 20.000 mladih imat će svoje domove'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Predrag Štromar četvrtak navečer u Splitu je izjavio kako je građevinski sektor u "stalnom rastu" te će do kraja sljedeće godine više od 20.000 mladih imati svoje domove čija je gradnja potpomognuta subvencijama i POS-om.

- Do sada je 13 tisuća mladih ljudi došlo do svojega doma zahvaljujući subvencioniranim kreditima i POS-u. Do kraja sljedeće godine plan je da više od 20 tisuća mladih ima svoj dom uz pomoć ovih mjera - rekao je Štromar otvarajući "Dana arhitekta 3.0" u Splitu na kojima sudjeluju renomirani stručnjaci hrvatske arhitekture.

Osvrćući se na energetsku obnovu, podsjetio je kako je prošle godine za tu namjenu iz EU fondova povučeno 60 posto više sredstava nego je to bilo predviđeno planom.

- Trenutačno se u Hrvatskoj obnavlja 1200 bolnica, škola, vrtića i stambenih zgrada. Samo jedan podatak da je energetskom obnovom obuhvaćeno čak 16 tisuća kućanstava, govori puno za sebe - istaknuo je Štromar.

Po njegovim riječima u većini tih zgrada nije se ulagalo desetljećima, a sad se uspješno obnavljaju.

Tema trodnevnog skupa arhitekta je javni prostor."Dužni smo potaknuti i omogućiti brži razvoj prostora kroz kojeg možemo dodatno pokrenuti gospodarstvo, a istovremeno ga štiti kao najvrjedniji resurs Republike Hrvatske," poručio je Štromar.

Najavio kako će predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva sudionicima "Dana arhitekata 3.0" detaljno izložiti aktualne izmjene zakona.

- Danas smo na Vladi donijeli odluke o izmjenama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, koji imaju zajednički cilj, a to je dodatno uvođenje reda u sustav. Tri su ključne promjene: smanjenje broja procesa za izdavanje dozvola, pojeftinjenje izdavanja dozvola, ograničavanje rokova javnim službama za očitovanjima. Rezultat će biti olakšavanje investicija, a samim time i rast na ljestvici Doing Business, što će Hrvatsku učiniti konkurentnijom zemljom - rekao je ministar prostornog uređenja i graditeljstva Štromar.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata Željka Jurković je istaknula kako su za temu ovog skupa arhitekata izabrali javni prostor jer je on "danas u Hrvatskoj aktualniji nego ikad."

- U raspravama ćemo obuhvatiti sve segmente javnog prostora: njegovo uređenje i urbano opremanje, socijalni aspekt i sigurnosni aspekt - kazala je Jurković.

Podsjetila je kako se održavanje ovog skupa arhitekta na temu javnog prostora vremenski podudara sa, kako se rekla, velikom polemikom i raspravom o uređenju obala rijeke Save u Zagrebu.

- Mi arhitekti jesmo za promišljanje tog prostora, jesmo za definiranje namjene tog prostora, ali smatramo da se to treba činiti na javan i transparentan način uz sudjelovanje struke i svih građana - poručila je Jurković. Po njezinom mišljenju u Hrvatskoj odluke o javnom prostoru često ne donosi struka nego takve odluke donose pojedinci.