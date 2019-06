Do kraja tjedna iznimno vruće, a za vikend grmljavinske oluje

U četvrtak ujutro će u većini Hrvatske biti sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne do umjeren zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 23, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 °C, uz obalu ponegdje i malo viša.

U petak Hrvatsku očekuje također toplo vrijeme, a temperature će se kretati od 25-28 stupnjeva. Ipak, u subotu i u nedjelju nas očekuje veliki preokret vremena, nešto niže temperature i kiša.

U unutrašnjosti će idućih dana sunčanog vremena biti sve više, dapače od četvrtka će prevladavati sunčano vrijeme, a uz dnevno će zagrijavanje u poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno biti pljuskova pa i grmljavine, piše HRT.

Prometna prognoza

Sredina, odnosno kraj lipnja uvijek simboliziraju početak ljetne sezone turističkih putovanja, kad značajnije jača promet na našim cestama, osobito u smjeru mora. HAK upozorava da se očekuju i gužve na cesti tijekom petka, 21. lipnja u popodnevnim satima, te tijekom subote, 22. lipnja u jutarnjim satima uslijed dolaska inozemnih turista. Povratak inozemnih vozača prema unutrašnjosti i zapadnoeuropskim državama očekuje se u nedjelju, 23. lipnja, dok će se hrvatski državljani vraćati u utorak, 25. lipnja.

Prema unutrašnjosti u povratku s odmora, najveće gužve mogle bi biti na naplatnim postajama Lučko (A1/A6), Zagreb-istok (A3), u poslijepodnevnim satima u nedjelju i utorak. Također, čekanja će biti na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku u zemlju (Slavonski Brod, Županja, Stara Gradiška, Maljevac, Bajakovo...)

Savjeti za vrućine

Iako prognostičari ne najavljuju iznimno visoke temperature kojima smo bili svjedoci proteklog tjedna, prije putovanja podsjećamo vas na neka od najvažnijih upozorenja:

prije putovanja moramo se odmoriti i redovito se zaustavljati na odmorištima tijekom dužih putovanja (svakih 2 sata vožnje);

dobro pripremiti vozilo za ljetne uvjete vožnje

uz sebe uvijek imati dovoljno tekućine, najbolje vode i negaziranih sokova;

važno je pravilno regulirati klima uređaj u vozilu, ne smije biti prevelika razlika između temperature unutar vozila i vanjske temperature, najbolje do 8 stupnjeva. To je iznimno opasno ukoliko je u vozilu malo dijete;

dobro se informirati o stanju u prometu na www.hak.hr ili mobilnoj aplikaciji HAK-a;

uživati u činjenici da putujete na odmor.

Tema: Hrvatska