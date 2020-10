Do vikenda još stabilno i toplo: Temperature će ići i preko 20°C

Do vikenda na Jadranu obilje sunčanog i ugodno toplog vremena, ali u petak na sjevernom dijelu uz povremeno više oblaka ponegdje može pasti malo kiše. U subotu postupno oblačnije, do kraja dana mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova

<p>"Stalno" se vrijeme ustalilo, "anticiklonalna" je prilagodba i parafraza poznate izreke pokojnog mr. sc. Dražena Glasnovića, kojem je u ponedjeljak bila već 17. godišnjica kako ne "vedri i oblači". I tako razmjerno stabilno vrijeme zadržat će se do vikenda, iako već tijekom srijede uz jačanje jugozapadnjaka, na Jadranu i juga, pri čemu će tlak zraka padati zbog dolaska osjetno toplijeg zraka.</p><p>Stoga će magle i mraza biti još samo ponegdje, uglavnom u srijedu ujutro, pa se valja nadati da će - unatoč jačanju južine - prvi Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa, kao i dani poslije - proći uz manje prometnih nesreća nego što ih je bilo prošlih dana. Uz prevladavajuće sunčano vrijeme temperatura zraka bit će iznadprosječno visoka, i to u mnogim kopnenim krajevima kao ne baš često u ovo doba listopada. Povremeno više oblaka bit će osobito na širem riječkome području, gdje je moguća i poneka kišna kap.</p><p>Potkraj petka, te posebice tijekom vikenda, vjerojatno i početkom novoga tjedna, diljem će Hrvatske biti promjenjivije i oblačnije, uz povremenu mjestimičnu kišu, opet češću i obilniju na Jadranu i krajevima uz njega. Noći i jutra bit će i dalje razmjerno topli, ali će dnevna temperatura zraka od nedjelje ponovno biti niža. Osim pada najviše dnevne temperature dojmu svježine pridonosit će i sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom dijelu Jadrana i bura..., piše <a href="https://www.hrt.hr/668047/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-21102020" target="_blank">HRT</a>.</p><h2>Srijeda: većinom sunčano i toplije, uz jačanje južine</h2><p>"U srijedu na istoku Hrvatske pretežno sunčano i danju toplije nego u utorak. Ujutro mjestimice magla, a ponegdje je moguć i slab mraz. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 4 °C, a najviša dnevna između 19 i 21 °C.</p><p>Podjednako toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla ili niska naoblaka. Zapuhat će umjeren, sredinom dana i poslijepodne i jak, na udare i olujan jugozapadnjak.</p><p>Na sjevernom Jadranu i u gorju djelomice sunčano. Uz povremeno umjerenu naoblaku ponegdje može pasti malo kiše, i to uglavnom na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. Ujutro moguća mjestimična kratkotrajna magla. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak, u gorju i jak. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 5 °C, uz obalu između 10 i 14 °C, a najviša dnevna od 15 do 17 °C, na moru između 17 i 20 °C.</p><p>U Dalmaciji pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. U noći i ujutro ponegdje moguća kratkotraja magla ili sumaglica. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 5 °C, uz obalu između 11 i 15 °C. Najviša dnevna od 19 do 21 °C.</p><p>Podjednako toplo bit će i na jugu Hrvatske, uz većinom sunčano vrijeme. U noći i ujutro uz obalu burin, a zatim slabo do umjereno jugo i južni vjetar."</p><h2>Do vikenda još razmjerno stabilno i toplo, zatim...</h2><p>"Do vikenda na Jadranu obilje sunčanog i ugodno toplog vremena, ali u petak na sjevernom dijelu uz povremeno više oblaka ponegdje može pasti malo kiše. U subotu postupno oblačnije, do kraja dana mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni i južni vjetar, ponegdje i jugo.</p><p>U unutrašnjosti idućih dana većinom stabilno - prevladavat će suho i sunčano, uz izraženu južinu. Puhat će povremeno umjeren do jak jugozapadnjak. Temperatura zraka u porastu pa će najviša dnevna biti uglavnom oko 20 °C ili malo viša.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović, dipl. ing. iz DHMZ-a.</p>