Do vikenda stabilno: Sunčano, ali uz jutarnju maglu i mraz

Prije nego što nam stigne pravi zimski ugođaj, tjedan pred nama donosi stabilno i uglavnom sunčano vrijeme. Na Jadranu i u višem gorju pretežno vedro, dok će se po nizinama magla ujutro ponegdje zadržavati i dulje. U nekim područjima moguć je i slab mraz.

Prema analizi DHMZ-a, listopad 2025. bio je topliji i suši od prosjeka. I dok na ozbiljnije zahlađenje još čekamo, meteorolozi poručuju: do vikenda bez većih promjena.

Kako navodi dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a, utorak će biti sunčan gotovo u cijeloj zemlji. Na istoku Hrvatske bit će pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, osobito u Posavini. U prvom dijelu dana ponegdje će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će se kretati između 2 i 14 °C.

Središnju Hrvatsku u utorak očekuje puno sunca, ujutro je moguća magla ili sumaglica. Slab vjetar, temperatura slična kao na istoku.

U Gorskoj Hrvatskoj će povremeno puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Tijekom dana će biti sunčano, a ujutro se u kotlinama očekuje magla i slab mraz. Temperatura će biti oko 11 °C.

Na sjevernom Jadranu ujutro se očekuje jaka bura koja poslijepodne slabi i okreće na sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura između 16 i 18 °C.

U Dalmaciji će se nastaviti sunčano vrijeme, uz jaku buru u noći i ujutro, koja će kasnije oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 5 do 7 °C u unutrašnjosti te između 10 i 14 °C na obali i otocima, a najviša od 16 do 18 °C.

Krajnji jug Hrvatske očekuje sunčani topao utorak bez oblaka, ponegdje i do 19 °C, uz buru koja poslijepodne slabi.

- Na Jadranu u srijedu još povremeno umjeren sjeverozapadnjak, zatim vjetar slab. Prevladavat će sunčano, no od četvrtka može biti jutarnje magle, osobito uz zapadnu obalu Istre - prognozirala je dr. Mikuš Jurković.

Na kopnu će temperatura danju ovisiti o magli – ako se zadrži cijeli dan, ostaje svježije. Jutra će biti hladna, ponegdje uz mraz.

Prema agrometeorološkoj prognozi dr. sc. Ivane Čavline Tomašević, veći dio tjedna bit će povoljan za obavljanje jesenskih radova na otvorenom. Suho vrijeme omogućit će dovršetak radova u vrtovima i na poljima.