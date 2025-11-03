Obavijesti

News

Komentari 0
VREMENSKA PROGNOZA

Do vikenda stabilno: Sunčano, ali uz jutarnju maglu i mraz

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: 2 min
Do vikenda stabilno: Sunčano, ali uz jutarnju maglu i mraz
7
Foto: HTV/HRT

Još malo jesenskog mira prije zime – do vikenda sunčano i suho, uz jutarnju maglu i svježa jutra. Ozbiljnije promjene još nisu na vidiku

Prije nego što nam stigne pravi zimski ugođaj, tjedan pred nama donosi stabilno i uglavnom sunčano vrijeme. Na Jadranu i u višem gorju pretežno vedro, dok će se po nizinama magla ujutro ponegdje zadržavati i dulje. U nekim područjima moguć je i slab mraz.

NEVRIJEME Izdali upozorenja: Danas jak vjetra, pljuskovi i grmljavina
Izdali upozorenja: Danas jak vjetra, pljuskovi i grmljavina

Prema analizi DHMZ-a, listopad 2025. bio je topliji i suši od prosjeka. I dok na ozbiljnije zahlađenje još čekamo, meteorolozi poručuju: do vikenda bez većih promjena.

Foto: HTV/HRT

Kako navodi dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a, utorak će biti sunčan gotovo u cijeloj zemlji. Na istoku Hrvatske bit će pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, osobito u Posavini. U prvom dijelu dana ponegdje će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će se kretati između 2 i 14 °C.

Foto: HTV/HRT

Središnju Hrvatsku u utorak očekuje puno sunca, ujutro je moguća magla ili sumaglica. Slab vjetar, temperatura slična kao na istoku.

U Gorskoj Hrvatskoj će povremeno puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Tijekom dana će biti sunčano, a ujutro se u kotlinama očekuje magla i slab mraz. Temperatura će biti oko 11 °C.

Foto: HTV/HRT

Na sjevernom Jadranu ujutro se očekuje jaka bura koja poslijepodne slabi i okreće na sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura između 16 i 18 °C.

U Dalmaciji će se nastaviti sunčano vrijeme, uz jaku buru u noći i ujutro, koja će kasnije oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 5 do 7 °C u unutrašnjosti te između 10 i 14 °C na obali i otocima, a najviša od 16 do 18 °C.

Krajnji jug Hrvatske očekuje sunčani topao utorak bez oblaka, ponegdje i do 19 °C, uz buru koja poslijepodne slabi.

Foto: HTV/HRT

- Na Jadranu u srijedu još povremeno umjeren sjeverozapadnjak, zatim vjetar slab. Prevladavat će sunčano, no od četvrtka može biti jutarnje magle, osobito uz zapadnu obalu Istre - prognozirala je dr. Mikuš Jurković.

PRIPREMITE JAKNE Stiže nam promjena vremena! Past će temperature, ali i kiša...
Stiže nam promjena vremena! Past će temperature, ali i kiša...

Na kopnu će temperatura danju ovisiti o magli – ako se zadrži cijeli dan, ostaje svježije. Jutra će biti hladna, ponegdje uz mraz.

Foto: HTV/HRT

Prema agrometeorološkoj prognozi dr. sc. Ivane Čavline Tomašević, veći dio tjedna bit će povoljan za obavljanje jesenskih radova na otvorenom. Suho vrijeme omogućit će dovršetak radova u vrtovima i na poljima.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025