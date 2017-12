Dobar i siguran izbor uz Dell prijenosna računala

Odabir točno onog laptopa koji zadovoljava vaše želje i potrebe nije lak posao. Zato je teško naći pravog partnera u vašem poslovnom ali i kućnom okruženju. Dozvolite sebi da Dell bude vaš partner, kao prepoznatljivi brand široke namjene i lider na tržištu kada su u pitanju kvaliteta kućišta i tipkovnica, duljina trajanja baterije i energetska učinkovitost. Dodatne posebnosti su izražene kroz sigurnosnu McAfee akciju na određene modele laptopa koji su zaštićeni od moguće zaraze virusom preko interneta.

Foto: HGspot Inspiron 3000 je serija Dell-ovih laptopa poslovnog izgleda, ali zato puno šire namjene zahvaljujući visokim performansama ugrađenih Intel procesora. Zahvaljujući svom tanjem i laganijem dizajnu, serija 3000 istupa iz klasičnih oblikovanja prijenosnika iste klase te time donosi puno veću vrijednost pri odabiru pravog ali i prvog prijenosnog računala. Seriju 3000 krase razni modeli, sve od osnovnih uredskih modela koje zadovoljavaju svaku poslovnu uporabu do jačih multimedijskih modela sa zasebnim grafičkim procesorom i ugrađenim SSD diskom koji čine izvanredne odnos uloženih sredstava prema natprosječno dobivenim performansama.

Za one najzahtjevnije, za one koji žele više, za one koje znaju što su vrhunske performanse u sprezi s vrhunskom sigurnošću, Dell predstavlja modele Inspiron 7773. Najviša klasa Dell prijenosnih računala koja ne podilaze nikome. Od kućne uporabe i vrhunskog gaming doživljaja do najjačih poslovnih aplikacija u dizajnu te obradi slike i zvuka, Dell Inspiron 7773 jamči mogućnosti iznad svake razine. Tanki elegantni dizajn koji skriva sva čuda tehnologije od 17“ IPS ekrana do najviše klase Intel i7 procesora, krasi ovaj laptop samo pomnom odabranim komponentama. Zahvaljujući partnerstvu s McAfee zaštitom računala, Dell Inspiron 7773 šiti sve vaše poslovne i privatne podatke, te čini vaš identitet sigurnom od vanjske zlouporabe ma gdje god bili. McAfee software vas štiti od svih mogućih napada, od kojih su najčešći računalni virusi koji mogu znatno naštetiti vašem računalu.

Odaberite pravog partnera, jer Dell bi odabrao vas.

