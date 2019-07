Dobila srčani udar na festivalu svingera: 'Malo je pretjerala...'

Žena (52) doživjela je srčani udar na najvećem festivalu svingera u Europi u Worcesteru. Kako piše Daily Mail, žena je 'pretjerala u aktivnostima' i završila u bolnici nakon što se počela boriti za dah.

- Doživjela je srčani udar, a liječnici su bili blizu i pružili joj pomoć - rekao je sudionik festivala. Odmah su ju prevezli u bolnicu.

- Ostalih oko 700 svingera su bili šokirani, ali brzo su se vratili svojim aktivnostima. Njoj su ugradili stent i oporavlja se. Malo smo se i našalili s time - ispričao je sudionik.

