Dobio je 10 godina za ubojstvo cure, sada ga pustili iz zatvora

Bruno Bajrić, 24-godišnjak iz Splita kojem je krajem studenog sudac Slavko Lozina presudio kaznu od 10 godina zatvora zbog ubojstva 22-godišnjakinje Anice Ćurić, jučer poslijepodne pušten je iz istražnog zatvora na Bilicama, nakon što je u Zagrebu održana sjednica Vrhovnog suda na kojoj je navodna presuda - ukinuta.

Ne zna se zašto je Vrhovni sud odlučio to napraviti, no u ovom slučaju postupali su brže nego inače. Pisana presuda poslana je na Vrhovni sud 31. siječnja, a samo mjesec i pol dana poslije donesena je odluka o ukidanju.

- Ovakvoj smo se odluci nadali i mogu potvrditi da je Vrhovni sud ukinuo istražni zatvor - kratko je rekao Bajrićev odvjetnik Željko Gulišija za Slobodnu Dalmaciju.

Bajrić je osuđen na ubojstvo iz neizravne namjere i to jer je bio svjestan kakvu opasnost predstavlja pištolj.

Njegova djevojka smrtno je stradala u studenome 2016. godine u večernjim satima u Slavonskoj ulici. Pogođena je hicima iz pištolja u grudi.

Sudsko vijeće procijenilo je da su optuženi i ubijena bili u harmoničnoj vezi, kako su tvrdili članovi njihovih obitelji te prijatelji. Procijenili su i kako Bajrić nije imao namjere ubiti djevojku. Međutim, bio je opsjednut oružjem, a čak je i svoju djevojku vodio na obuku gađanjem. Vještačenja su pokazala kako u ličnosti optuženog postoje elementi latentne agresivnosti i impresioniranosti nasiljem.

No, dokaz na temelju kojeg su mu sudili ranije bio je DNK Anice Ćurić kojeg su pronašli dva centimetra unutar cijevi. To znači da joj je cijev pištolja bila najmanje dva centimetra u ustima, što pokazuje da je ispaljenju iz pištolja nešto prethodilo.

- Ne želim negirati, ali ne znam ni sam kako se to dogodilo. Ne znam kako je metak bio u cijevi. Ni u zadnjoj primisli mi nije bilo da bi pištolj mogao opaliti. Taj dan sam rastavio i sastavio pištolj, uvjeren da nema streljiva u njemu, i ostavio sam ga na krevetu. Išao sam ga spremiti i u trenutku kada sam ga uzeo u ruke, to se dogodilo. Ne sjećam se da sam išta pritisnuo. Pokušavam vratiti tu scenu, ali nema je u glavi. Pretpostavljam da je nakon toga pištolj pao na pod gdje ga je našla policija. Iste sekunde sam uzeo Anicu i vikao da me roditelji čuju. Odvezao sam je uz pomoć oca na Hitnu pomoć. Ne znam ni sam kako ću ovo preživjet - govorio je Bajrić u svojoj obrani na sudu.