Dobio devet godina zatvora za stravično ubojstvo: Prijatelja izbo 26 puta u stanu u Zagrebu

Na Županijskom sudu u Velikoj Gorici Ivanu Šmitu (26) izrečena je nepravomoćna kazna zatvora od 9 godina zbog ubojstva u kolovozu 2021. godine. Naime, Šmit je u noći 23. kolovoza 2021. godine svog prijatelja Stipu R. (38) izbo 26 puta s dva kuhinjska noža.

U stanu na 1. katu zgrade u Ulici Sv. Mateja nakon svađe sa Stipom i u namjeri da ga ubije, prvo u kuhinji iz stalka za noževe dohvatio nož drvene drške ukupne dužine 31 cm dužine oštrice 18 cm s kojim mu je počeo zamahivati prema glavi. Tad je žrtva zadobila i obrambene rane od noža na ruci te je pokušala pobjeći prema izlazu iz stana. Zatim je u ruke uzeo kuhinjski nož s crnom plastičnom drškom duljine 32 cm i duljine oštrice 20 cm i krenuo za žrtvom. Sustigao ga je u hodniku gdje ga je s leđa nastavio ubadati u stražnju stranu prsišta od kojih tri rane ozljeđuju oba pluća, tri rebra i dovode do izljeva krvi u oba prsišta.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Šmitu je osim kazne zatvora izrečena i mjera liječenja od droga u trajanju od tri godina. Također, sutkinja je navela da se optuženik oslobađa snošenja troškova suđenja. U pratnji osuđenika u sudnici su bili njegov otac i brat.

Vidno potresene i ogorčene su bile sestre i majka ubijenog Stipe R. nakon čitanja presude. - Samo devet godina - rekla je kratko majka.

- Vijeće je prihvatilo opis i obranu optuženika u kojem opisuje početak sukoba. Naime, takav opis događaja od strane optuženika, koji je doveo do onoga što je uslijedilo, je po ocijeni vijeća jedini objašnjiv u odnosu na ponašanje optuženika. Kad se dovede u vezu s nalazom vještaka psihijatar Suzane Kos, koja navodi da s obzirom da je optuženik u vrijeme događaja bio pod utjecajem amfetamina nađenih u krvi i urinu koji u kombinaciji s kanabisom pridonose značajnoj spremnosti za agresiju i otkočenje. Dakle, otežano prethodnom situacijom dovelo je do sveopćeg uzbuđenja, do euforično razdražljivog variranja raspoloženja, oštećenja kontrole i pulsa, te je oštetila sposobnost prosuđivanja u smislu precjenjivanja sebe. Također, prethodna situacija dovela je do nesporazuma, pogrešnog prepoznavanja situacije koja je u optuženikovoj percepciji oscilirala između straha i ljutnje inducirane u nepovjerenje. Otežavala je samosvladavanje uz istodobno olakšano agresivno pražnjenje - obrazložila je svoju odluku sutkinja Sandra Kantolić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Naime, Ivan Šmit je u svojoj obrani naveo da su Stipe i on s još jednim prijateljem prethodnu noć bili na koncertu, a zatim i na 'after partyju'.

- Konzumirao se alkohol, marihuana i speed. Stipe nam je nudio i neke nove tablete koje ja nisam želio probati, a koje je probao drugi prijatelj iz društva i spadao je s nogu. Kad sam želio ići kući, Stipe me molio da odem k njemu. Osjećao se usamljeno i loše pa sam na nagovor s njime otišao doma, a on me obećao ujutro vratiti do grada gdje sam ostavio auto. Zaspao sam na kauču, a on na svom krevetu, da bi me oko 2 ujutro probudilo njegovo diranje rukom po glavi i po tijelu. Bio sam dosta ošamućen i trebalo mi je da shvatim što se događa. On je nad mojom glavom masturbirao spuštene trenirke. Rekao sam mu da prestane jer da ću otići, na što mi je odgovorio: A s čime ćeš otići? Tad sam se sjetio da mi je auto u gradu i da je sve to bilo unaprijed smišljeno. Tresao sam se od straha, riječima ga nisam uspijevao urazumiti, ismijavao me i nastavio se samozadovoljavati - ovako je u svibnju početak sukoba opisao optuženi Ivan Šmit koji je u svojoj obrani naveo da je nakon verbalnog sukoba Stipe njega napao s nožem, ali da se on uspio obraniti te da je pobjegao iz stana. Šmit je tvrdio da je ubojstvo počinila treća osoba nakon njegovog odlaska iz stana.

Ipak, sutkinja nije u potpunosti prihvatila njegovu obranu navodeći da mnogobrojni dokazi pronađeni na mjestu zločina ukazuju na to da je on počinio ubojstvo.

- Takva obrana je opovrgnuta nizom dokaza, a prije svega nalazom i provedenim vještačenjima. Nalaz i mišljenje vještaka traseologa upućuje da svi pronađeni tragovi stopala pripadaju optuženom i ubijenom. Za četiri traga je nesporno utvrđeno da potječu od traga desnog stopala Ivana Šmita. Trag pronađen na laminatu dnevne sobe, koji je nesporno utvrđen da je optuženikov, a nastao je nakon što je prethodno taj pod već bio zakrvavljen od izvora krvarenja odnosno od žrtve - kazala je sutkinja.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Žrtva je u jednom trenutku uspjela otvoriti ulazna vrata stana i izaći na stubište ispred stana dozivajući susjede u pomoć, a ubojica ga je slijedio te mu na stepenicama s leđa zadao još jednu ubodnu ranu. Stipe se spustilo podruma zgrade, a onda se vratio stubištem na 1. kat gdje je udarao glavom po vratima susjednog stana, no nitko nije otvarao vrata. Potom se spustio na pod hodnika ispred stana gdje je od zadobivenih ozljeda preminuo nakon čega ga je ubojica povukao u unutrašnjost stana u hodnik, a sebi je obrisao ruke ručnicima te ih oprao i napustio mjesto događaja. Naime, optuženi je nakon počinjenog ubojstva bosonog hodao zagrebačkim Dugavama gdje ga je zatekla policija .

- Minimalna kazna zatvora za ovo kazneno djelo je pet godina zatvora. Prilikom odluke o kazni cijenili smo olakotne i otegnute okolnosti. Prvenstveno, kao olakotnu okolnost, moramo istaknuti da ste kazneno neosuđivana osoba, da ste u vrijeme počinjenja kaznenog djela imali 25 godina, da ste po nalazu i mišljenju vještaka bitno smanjeno ubrojivi, ali moramo istaknuti zadršku da je to bilo uslijed djelovanja droga za koje navodite da ste i sami uzeli. Što se tiče otegotnih okolnosti, one su brojne. Radi se o velikoj količini zadanih uboda, preko 20, od čega je sedam uboda zadanih sa stražnje strane, dakle očito kad je žrtva već pokušala pobjeći. Dakle radi se o upornosti i kontinuiranosti u namjeri da žrtvu lišite života. Iako je vještakinja rekla da vi niste bili svjesni da se takvo vaše postupanje dovodi do takvih teških patnji žrtve, ali takve okolnosti i način postupanja su apsolutno cijenjeni prilikom donošenja odluke o kazni - zaključila je sutkinja navodeći da je promatran odnos okrivljenika prema žrtvi nakon počinjenog ubojstva.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Poruke koje je žrtva slala dvije godine prije ili godinu prije ovog događaja i koje ukazuju na njezinu seksualnu orijentaciju te njezin način života nisu poslužile u ovom postupku da bi vi dokazali nevinost, odnosno da bi pokušali sa sebe otkloniti kaznenu odgovornost i one tu svrhu niste imale. U svojoj obrani ste sebe istaknuli kao osobu kojoj je bila misija spasiti žrtvu života u kojem se nalazio pa ste u tom smislu za njega dilali drogu, davali ste mu posao, a sve kako bi se žrtva naspavala. Dakle, smatram da imate potpuno nekritički odnos prema žrtvi neovisno o tome smatrate li da ste djelo počinili ili ne. Iznositi takve detalje iz života žrtve, a u cilju da se prikaže da je treća osoba to kazneno djelo počinila, smatram da nije bilo primjereno i da pokazuje vaš nekritički odnos prema žrtvi - dala je opasku sutkinja Kantolić na obranu optuženog Ivana Šmita.

Najčitaniji članci