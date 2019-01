'Dobio je izračun mirovine od 3000 kuna, zato je i išao tamo'

Obitelj poginulog pirotehničara Gorana Vekića i dalje čeka službene informacije.

Nakon što su u nedjelju primili vijest kako je Goran, pirotehničar iz Osijeka, poginuo u eksploziji u Jemenu gdje je radio na razminiranju, nema službene potvrde njegova identiteta. Ne znaju ni kada bi tijelo trebalo biti vraćeno u Hrvatsku, javlja Nova TV.

Goran je u Jemenu radio od svibnja prošle godine na što se odlučio zbog male mirovine u Hrvatskoj.

- U nedjelju u 14 sati su nam javili samo da je moj suprug poginuo. Kasnije smo saznali da se to dogodilo rano ujutro oko pet sati. Što se dogodilo i kako se dogodilo, ne znamo. Javili su nam iz tvrtke u kojoj radi. Službeno se još ništa ne zna o tome što se dogodilo. Bio je za Božić kod kuće i u Jemen se vratio 7. siječnja. Na tom poslu je od svibnja prošle godine. Zadnji put smo se čuli u subotu navečer, išao je ranije spavati jer se morao ranije ustati u nedjelju - rekla je za Novu TV supruga poginulog pirotehničara Adrijana Vekić.

- On taj posao radi 16 godina. On je taj posao želio raditi, volio ga je raditi i znao ga je raditi. Bio je, što bi se reklo, 'profesor' za taj posao. Imao je sve licence koje je mogao imati: vodič pasa, voditelj skupine, voditelj radilišta. Sve što je mogao, učio je za taj posao - kazala je.

Uz stambeni kredit, tu je i četvero djece koje treba prehraniti. Nakon što je predao zahtjev za mirovinu, pirotehničar Goran Vekić je dobio izračun mirovine od 3000 kuna.

- On je nakon 16 godina razminiranja Hrvatske, kad je predao zahtjev za mirovinu, dobio izračun od 3000 kuna. To je bila kap koja je prelila čašu. Pored kredita za kuću i četvero djece u školi bilo je jasno da nema opstanka i da on mora otići van. Zato je otišao - rekla je Vekić i dodala da trenutno nije zaposlena.

- 15 godina sam radila u Billi i imala sam velikih problema s nogom pa sam morala dati otkaz. Kod kuće sam s djecom. Sad im moram biti i mama i tata, njega više nema. Moramo nastaviti s lijepim sjećanjem na njega - kazala je.

