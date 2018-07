Dobio je upozorenje da dolazi strašna nevera, ali prekasno...

U olujnom nevremenu koje je u ponedjeljak nešto prije pola noći pogodilo Dalmaciju, tijekom ribarenja u šibenskom arhipelagu poginuo je 50-godišnji Neven T. iz Pirovca. On je bio član posade ribarice Vicenza koju je nevrijeme zateklo oko 23.30 sati u blizini otoka Krapnja.

Nevrijeme nije došlo nenadano, a i kapetan Vicenze je od kolega koji su ribarili u blizini Vrgade preko radija dobio upozorenje da se približava strašna nevera, da skloni brod na sigurno. Vicenza se krenula prema obali, ali je bilo prekasno. U blizini Krapnja nevera je zahvatila brod.

- Vozili smo niz vjetar, valovi su nas nosili prema naprijed. Odjednom nas je poklopilo more, kojeg je bilo do grla. Val je zatvorio vrata i brod je bio potopljen sve do prozora na komandnom mostu. Mislili smo, gotovo je i krenuli se spašavati. Kapetan je okrenuo brod kako bi punim gasom krenuo kroz valove. Sve je to trajalo jako kratko, minutu, najviše tri. More se potom smirilo, ali Nevena više nismo vidjeli - ispričao je nakon nesreće jedan od članova posade Vicenze prijateljima stradalog.

Na moru ga tražili tri i pol sata

Započela je potraga koja je trajala puna tri i pol sata. Uz spasilačka plovila Lučke kapetanije Šibenik i Pomorske policije Šibenik u potragu su se pridružile posade nekoliko mjesnih brodica te ribarski brodovi ‘Hlap’, ‘Moja Roža’, ‘Kraljica mira’ i ‘Albatros mali’ te djelatnici tvrtke ‘EmergenSea’.

- Mi smo se vraćali u luku, kad smo zajedno s ostalim brodovima koji su se našli u blizini pozvani da se pridružimo potrazi. Kako smo čuli, brod se zbog nevremena bio nagnuo i dio mreža je povukao u more. Krenuli su ga tražiti malim brodićem, pri čemu je jedan od ribara nestao - ispričao nam je sudionik akcije spašavanja Stipe Maretić, ribar s "Kraljice mira".

Prema navodima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Vicenzu je tijekom plovidbe zlarinskim arhipelagom zahvatio jaki udar bure, pri čemu se ribarica nagnula, a mreže su dijelom pale u more, zbog čega su dva ribara na palubi prešli u pomoćnu brodicu u namjeri da pokupe mreže iz mora, pri čemu je smrtno stradali ribar pao u more i, prema navodu drugog člana posade, nije se uspio prebaciti na brodicu te je nestao iz vidokruga, slijedom čega je pokrenuta potraga.

- Oko 3.05 sati kod mjesta Žaborić u moru je po dojavi građana pronađeno mrtvo tijelo za koje je naknadno utvrđeno da se radi o stradalom 50-godišnjaku s navedene ribarice - izvijestila je policija.

Pokušavali spasiti mreže

U Tribunju, matičnoj luci Vicenze, i Pirovcu, mjestu gdje je živio stradali ribar, prepričava se više verzija nesreće, koje ne isključuju navode o pokušaju spašavanja mreža.

Jedan od ribara koji je pomagao u potrazi je i Šibenčanin Ante Ninić koji je na moru snimio video i objavio ga na svojem Facebooku. Za ŠibenikIn rekao je kako ga je snimio na putu prema mjestu na kojemu je ribar nestao.

Po nalogu Županijskog državnog odvjetnika tijelo je izvučeno iz mora na policijsko plovilo i dovezeno do Brodarice.