Dobit će otkaz: 500 radnika u Aluminiju je tehnološki višak

Sindikat ugašene mostarske kompanije Aluminija podržao je u četvrtak novu sistematizaciju po kojoj će 500 radnika biti proglašeno tehnološkim viškom, dobiti otkaz i otpremnine, te je odustao od održavanja novih prosvjeda.

Na sjednici Skupštine, Nezavisni sindikat zaposlenika Aluminija dao je suglasnost nacrta nove sistematizacije radnih mjesta koju je predložila uprava kompanije po kojoj bi trebalo ostati raditi njih oko 350.

''Oko 500 djelatnika bit će proglašeno tehnološkim viškom. Oni će dobiti otpremnine i moći ostvariti ostala prava'', izjavio je predsjednik sindikata Aluminija Romeo Biokšić.

Pojasnio je kako su zaposlenici Aluminija odustali i od najavljenih prosvjeda koji su bili najavljeni za 3. rujna ispred zgrade središnjice HDZ-a BiH i 5. rujna ispred zgrade Vlade FBiH.

Pojasnio je kako su radnicima ispunjeni zahtjevi zbog čega su odustali od održavanja prosvjeda.

Po njegovim riječima otkazi ugovora o radu dijelu radnika će se početi dijeliti početkom rujna. Njima će biti isplaćene otpremnine od oko 4.300 eura.

On je dodao kako se nada da će uprava Aluminija uspjeti pronaći investitora kako bi pokrenuli dio proizvodnje u tvornici Ljevaonici.

''Ukoliko, pak, ne bi došlo do pokretanja proizvodnje do kraja godine, i ovi djelatnici imat će ista prava kao i oni koji su proglašeni tehnološkim viškom, a do tada će primati plaću umanjenu za 50 posto'', dodao je Biokšić.

Pogoni mostarskog Aluminija isključeni su s napona 10. srpnja ove godine zbog dugovanja koji su premašili 200 milijuna eura. Problemi ove kompanije vezani su bili uz visoku nekonkurentnu cijenu električne energije te loše poslovne ugovore s dobavljačima glavnih sirovina.

Aluminij je zapošljavao oko 900 radnika. Vlada FBiH vlasnik je 44 posto dioničkoga kapitala, mali dioničari također imaju 44 posto dionica, dok Vlada Republike Hrvatske drži preostalih 12 posto dionica.