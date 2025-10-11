Obavijesti

News

Komentari 1
ZASLUŽIO NAGRADU?

Dobitnica Nobelove nagrade nazvala Trumpa: 'Nisam rekao 'daj mi to', ali možda bi mogla'

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Dobitnica Nobelove nagrade nazvala Trumpa: 'Nisam rekao 'daj mi to', ali možda bi mogla'
Foto: Jonathan Ernst

U svojoj prvoj reakciji, Machado je rekla da nagradu posvećuje "patnji naroda Venezuele" i Trumpu "zbog njegove odlučne podrške" njihovoj stvari

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je u petak primio poziv od nove dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Corine Machado koja mu je rekla da je zaslužio tu nagradu i da je prima u njegovu čast.

"Osoba koja je zapravo dobila Nobelovu nagradu nazvala me danas i rekla 'Prihvaćam ovo u vašu čast jer ste to stvarno zaslužili'", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, ne spominjući ime venezuelske oporbene čelnice.

"Vrlo lijepo što je učinila", rekao je Trump. "Nisam rekao 'onda mi to daj', premda mislim da bi možda to učinila."

POŽALIO SE Donald Trump prijeti novim carinama: 'Otkazat ću sastanak s kineskim predsjednikom...'
Donald Trump prijeti novim carinama: 'Otkazat ću sastanak s kineskim predsjednikom...'

Norveški Nobelov odbor ranije je u petak objavio da je Machado dobila nagradu za "neumoran rad na promicanju demokratskih prava za narod Venezuele".

U svojoj prvoj reakciji, Machado je rekla da nagradu posvećuje "patnji naroda Venezuele" i Trumpu "zbog njegove odlučne podrške" njihovoj stvari.

Trump je u petak rekao da joj je "pomagao na tom putu".

Pedesetosmogodišnja Machado smatra se ujedinjujućom snagom u venezuelskoj oporbi i žestokom protivnicom autoritarnog predsjednika Nicolasa Madura, koji je na vlasti od 2013.

TRUMP OSTAO BEZ NAGRADE Bijela kuća o Nobelovoj nagradi za mir: 'Nikad se neće roditi netko poput Donalda Trumpa...'
Bijela kuća o Nobelovoj nagradi za mir: 'Nikad se neće roditi netko poput Donalda Trumpa...'

Kandidirala se za predsjednicu 2023., ali je sljedeće godine isključena iz izbora zbog navodnih nepravilnosti.

Nobelova nagrada za mir smatra se najvažnijom političkom nagradom.

Posljednjih tjedana Trump je više puta naglasio da zaslužuje nagradu, rekavši da je okončao sedam ratova u samo sedam mjeseci.

Ovog tjedna, na njegovu inicijativu, postignut je početni sporazum u bliskoistočnom sukobu između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas.

Kritičari optužuju Trumpa za potkopavanje međunarodne suradnje temeljene na multilateralnim ugovorima, sporazumima i vrijednostima.

OBJAVILI DOKUMENT Bijela kuća: Trump je primio booster protiv covida
Bijela kuća: Trump je primio booster protiv covida

Nije bilo sigurno je li na vrijeme nominiran za ovogodišnju nagradu. Rok za nominacije bio je 31. siječnja, samo 11 dana nakon što se Trump vratio u Bijelu kuću.

Nakon objave pobjede Machado, direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung rekao je da je "Nobelov odbor dokazao da stavljaju politiku iznad mira".

„Predsjednik Trump će nastaviti sklapati mirovne sporazume, okončavati ratove i spašavati živote“, rekao je Cheung na X-u.

„Ima srce humanista i nikada neće biti ikoga poput njega tko može pomicati planine samom snagom svoje volje.“

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'
ZAGREBAČKI LJUBAVNI MISTERIJ

Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'

Mlada je Zagrepčanka pismo iz srpnja 1986., koje je vojnik poslao svojoj dragoj, mladoj studentici, pronašla putem na posao. Voljela bi da se toj gospođi, ili gospodinu, pismo vrati, čeka ih...
Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'
RODITELJI TRAŽE ISTINU

Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'

Učenici petrinjske škole trebali su ići na tri dana u Dalmaciju s agencijom Saša Klek. Ništa od toga, ništa ni od povrata novca... Iz Udruge hrvatskih putničkih agencija kažu: Rekli su nam da će vratiti novac do 16. listopada
Smrdljivi martini im preplavili zidove: 'Grozno, svugdje su!'
VIDEO: KOD NOVE GRADIŠKE

Smrdljivi martini im preplavili zidove: 'Grozno, svugdje su!'

Šokirana čitateljica poslala nam je snimku invazije smrdljivih martina na području Nove Gradiške. Kako kaže, kritično stanje je već tjedan dana. - Bez obzira na komarnike, oni pronađu svoj put unutra. Ako ih pošpricamo, sutradan dođu novi - priča dalje. Boje se da će im biti potrebna pomoć stručnjaka.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025