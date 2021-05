Na naš portal Chill&Grill stiglo je vrlo mnogo prijava svih vas koji ste željeli osvojiti privatni roštilj party za svoju ekipu vrijedan 10.000 kuna. Našem žiriju bilo je vrlo teško odlučiti, a u odabiru su se dobro i nasmijali. Moramo priznati da ste baš super ekipa. Ipak, jedan će ovaj vikend, 22. svibnja, sa svojim društvom uživati na Bundeku. I to Slavonac sa zagrebačkom adresom, Dino Knežević.

- Mi smo prijatelji iz djetinjstva, svi redom iz Slavonije s prebivalištem u Zagrebu, koji slažu najbolji slavonski roštilj i u skladu s tim garantiraju najbolju slavonsku zabavu, koju želimo demonstrirati u subotu... - rekao je Dino uoči velikog tuluma.



Za vrhunski party dobitnicima su osigurani - pozicija za roštiljanje s velikim roštiljem i malim električnim roštiljem, suncobrani koji ih štite od sunca i kiše te hladnjaci za hlađenje klope i cuge. Na svom će prostoru imati i klupice za chillanje, dekice, jastuke... Dobit će i meso za grill te dvije gajbe piva, razna vina i bezalkoholna pića. A da bi roštilj bio potpun, bit će tu i raznih začina, salata... Dobitnike će dočekati i sav potreban materijal za kuhanje - posuđe, salvete, ali i proizvodi za čišćenje. A da zabava bude potpuna, pobrinut će se DJ Jurki, koji će dobitnike tri sata zabavljati vrhunskom glazbom. A kako bi barem mali dio atmosfere prenijeli našim gledateljima, dobitnici će snimiti i Chill&Grill video show. A kako će se provesti, možete pratiti i u javljanju uživo na Facebook stranici 24sata.

Odabrali smo i pobjednike natječaja za još tri grada koja nas očekuju u sklopu velikog Chill&Grill partyia - u Osijeku će roštiljati Valentina Pleša i grupa Dream team, u Rijeci Mia Hrlec i grupa Ovdje nitko nije normalan, a i Splitu Matko Jukić i ekipa.

Možda ove izazovne godine roštilj, kao i život, moramo prilagoditi novim uvjetima, ali zato ćemo uživati dvostruko više. Nakon Zagreba, dobitnici će uživati u Osijeku, u parku Katakombe 29. 5., u Rijeci, u Parku prirode Učka 5. 6., te u Splitu, u parku Zvončac 12. 6.

No, mi još nismo stali s nagradnim natječajima. Svi znamo da pivo izvrsno paše uz roštilj. Ako smatrate da ste pravi prijatelj, onda ćete se sigurno zauzeti za svoju ekipu i osvojiti Karlovačko 6 pack - jer najljepše je među svojima! A sve što morate učiniti je da na našoj karti na stranici www.chillgrill.hr otkrijete svima najbolju lokaciju za roštiljanje i označite je na karti. Nagrađujemo 40 originalnih prijava, a prijaviti se možete ovdje. Natječaj traje do 31. svibnja, no ni to nije sve. Ako vam nedostaje inspiracije za vikend roštiljanje, na našoj stranici ćete pronaći i recepte kojima ćete zasigurno razveseliti svoje bližnje.

24sata Online Chill&Grill 2021. širi se diljem Hrvatske, a očekuje vas više od mjesec dana roštiljanja, dobre mjuze, konkretnih nagrada i fine klope!

