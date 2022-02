U u protekla 24 sata sa 1062 PCR-testa i 48.983 brza antigenska testova potvrđena je 3601 zaraza koronavirusom, trenutno je 140.334 aktivnih zaraza, što je je 4938 manje slučajeva nego dan ranije, a preminulo je 7 oboljelih, objavio je nacionalni institut za javno zdravlje NIJZ.

Pad zaraza izražen je i na tjednoj razini, a u trendu smirivanja petog vala epidemije su i ostali epidemijski podaci. U padu su sedmodnevni prosjek zaraženih u jednom danu koji iznosi 7.310, te 14-dnevna incidencija sa 6.665 potvrđenih zaraza na sto tisuća stanovnika. U bolnicama su trenutno 782 covid pacijenta, od čega je 133 teže oboljelih na intenzivnim odjelima.

Stanje u broja hospitaliziranih je trenutno stabilno, a vlada će uskoro s epidemiolozima raspravljati o mogućoj prilagodbi dosadašnjih mjera.

Mateja Logar koja vodi vladinu stručnu skupinu za Covid-19 izjavila je za Slovenski radio da se opće protuepidemijske mjere, nošenje maski, dezinfekcija, održavanje distance, prozračivanje prostora i rad od kuće idućih tjedana još sigurno neće mijenjati. No, kako je dodala, djelomično popuštanje mjera može se očekivati ondje gdje je prisutan kratkotrajan kontakt između korisnika i pružatelja usluge u takvim djelatnostima, i to ako su prostorne prilike takve da nema prevelike gužve. Isto tako, do relaksacije bi moglo doći za aktivnosti koje se odvijaju na otvorenom, dodala je.

U Sloveniji je do sada s barem jednom dozom cjepiva zaštićeno 1.262.794 ljudi, a potpuno je cijepljeno njih 1.215.850, odnosno 57,7 posto ukupne populacije.