Obavijesti

News

Komentari 0
PILOT PROGRAM MINISTARSTVA

DOBRE VIJESTI ZA RODITELJE Država daje do 15 tisuća eura na kupnju obiteljskog automobila

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
DOBRE VIJESTI ZA RODITELJE Država daje do 15 tisuća eura na kupnju obiteljskog automobila
1
Foto: Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Objava Poziva Zaklade 'Hrvatska za djecu' planira se tijekom rujna 2026. godine, kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva

Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji sa Zakladom 'Hrvatska za djecu', uvodi Pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje novog ili rabljenog vozila sa sedam i više sjedala. Mjera je namijenjena obiteljima s četvero ili više biološke odnosno posvojene djece, kojima je vozilo većeg kapaciteta važna podrška u svakodnevnom životu, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva.

ISPISALI POVIJEST Hrvatski gejmeri na vrhu svijeta: PUBG tim slavio titulu u Parizu, osvojili su 650.000 $
Hrvatski gejmeri na vrhu svijeta: PUBG tim slavio titulu u Parizu, osvojili su 650.000 $

- Roditeljstvo se ne podržava samo riječima, nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu obitelji. Za obitelji s četvero ili više djece vozilo većeg kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba - za odlazak djece u vrtić, školu, liječniku, na aktivnosti i za lakšu organizaciju obiteljskog života, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Potpora iznosi 50 posto vrijednosti vozila s uključenim PDV-om, a najviši iznos potpore je 15 tisuća eura. Moguće je sufinancirati novo ili rabljeno vozilo sa 7 i više sjedala. Za Pilot program osigurano je do 2,2 milijuna eura.

VRUĆINE U EUROPI STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL U Hrvatskoj temperature do 37 Celzija, kraj se ne nazire
STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL U Hrvatskoj temperature do 37 Celzija, kraj se ne nazire

Objava Poziva Zaklade 'Hrvatska za djecu' planira se tijekom rujna 2026. godine, kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva.

- Ovo je ulaganje u obitelj, djecu i stvaranje uvjeta u kojima će svakodnevni život i roditeljstvo biti lakši - zaključili su u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb
TUGA U MAKSIMIRU

VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.
Megapožar hara Francuskom: 'Mijenja ponašanje, nema veze s onime s čim se mi borimo'
ANALIZA SINIŠE JEMBRIHA

Megapožar hara Francuskom: 'Mijenja ponašanje, nema veze s onime s čim se mi borimo'

Zapovjednik JVP-a Grada Zagreba Siniša Jembrih : U šumi Landes je 100 kilometara gotovo neprekinutih nizova primorskog bora. Takvu površinu je teško gasiti
'Pao' zbog bespravnog imanja gdje je i konoba Pršut: Kerum i dalje na pretresima objekata
PONOR SPLITSKOG 'VLADARA'

'Pao' zbog bespravnog imanja gdje je i konoba Pršut: Kerum i dalje na pretresima objekata

Uhićenje je povezano s istragom u tzv. aferi 'Konoba Pršut', koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026