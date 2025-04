Dobre vijesti za umirovljenike: Evo što se sve mijenja s novim zakonom o mirovinama

Novi zakon o mirovinskom osiguranju upućen je u e-Savjetovanje, a plan je da on stupi na snagu u srpnju. On donosi novu formule za izračun mirovina, godišnji dodatak na mirovinu, tzv. 13. mirovinu i mjere za dulji ostanak u svijetu rada, rekao je resorni ministar Marin Piletić.

- Ciljevi reforme su povećati mirovinu u Hrvatskoj, smanjiti razlike te omogućiti veću participaciju umirovljenika na tržištu rada jer su trendovi uzlazni i vjerujem da interes postoji - rekao je ministar.

Stiže nova formula usklađivanja, odnosno mijenja se omjer sa sadašnjih 70:30 na 85:15 u želji da zakonsko usklađivanje mirovina dva puta godišnje postane povoljnije za umirovljenike. Gledat će se onaj indeks rasta koji je povoljniji, cijena ili plaća.

- Ta izmjena u konačnici svima donosi veće mirovine - poručio je ministar.

Uvodi se godišnji dodatak na mirovinu kolokvijalno zvan 13. mirovina, koji se veže uz godine mirovinskog staža, a prva isplata već se očekuje krajem godine. Računat će se kao umnožak godina staža i vrijednosti koju će svake godine određivati Vlada.

- Iznose još nemamo. Neće biti simboličan, nego u cilju povećanja prosječne mirovine - rekao je ministar, ali iznos nije želio otkriti. Tvrdi da će biti viši od pet eura po godini. Isplata prvog dodatka trebala bi biti u prosincu.

Zakon donosi i da se majkama priznaje 12 mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete, a to će biti oko tri posto povećanja mirovine po djetetu, rekao je ministar. Vezano za bonifikaciju za dulji ostanak u svijetu rada, ukida se uvjet od 35 godina staža i ograničenje od pet godina, a to će u prosjeku donijeti povećanje od 40 eura. Predlaže se i ukidanje penalizacije za prijevremenu starosnu mirovinu s navršenih 70 godina, a to će u prosjeku donijeti povećanje mirovine od 57 eura za 127.000 korisnika. Planirano je i povećanje invalidske mirovine, a za 218.000 korisnika zakon donosi povećanje za 74 eura. Za više od 319.000 korisnika najnižih mirovina stiže povećanje za tri posto, odnosno u prosjeku desetak eura više.

Predstavnici umirovljenika pozdravili su pozitivne promjene, no stava su da postoji prostor za poboljšanje. Ne odustaju od zahtjeva da usklađenje mirovine bude stopostotno. Kad je riječ o tzv. 13 mirovini, traže da bude zakonski definirano koliko će iznositi vrijednost jedne godine mirovinskog staža. Upozoravaju i da će 12 mjeseci staža za svako dijete dobiti samo novo umirovljene majke, dok one koje su otišle u mirovinu prije 2019. neće dobiti ništa, a to smatraju diskriminatornim. 