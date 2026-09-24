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EVO KOLIKO ĆE BITI

NESLUŽBENO Nove cijene goriva

Piše Ivan Štengl,
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NESLUŽBENO Nove cijene goriva
Foto: Srecko Niketic/Pixsell
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Vlada razmatra novi model prema kojem bi se cijena goriva mijenjala svakodnevno, ovisno o kretanjima na burzi.

Prema trenutačnim projekcijama i stanju na burzi, cijena dizela bi idući tjedan pasti za osam centi, neslužbeno doznaje RTL.

Prema sadašnjim izračunima, litra benzina mogla bi poskupjeti za jedan cent i stajati 1,75 eura. Dizel bi, nakon prošlotjednog rekorda, mogao pojeftiniti s 1,91 na 1,83 eura po litri.

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I cijena plavog dizela bi trebala pasti, i to za osam centi. To su izračuni bez Vladine intervencije.

Uz to, Vlada razmatra novi model prema kojem bi se cijena goriva mijenjala svakodnevno, ovisno o kretanjima na burzi.

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