NESLUŽBENO Nove cijene goriva

Prema trenutačnim projekcijama i stanju na burzi, cijena dizela bi idući tjedan pasti za osam centi, neslužbeno doznaje RTL.

Prema sadašnjim izračunima, litra benzina mogla bi poskupjeti za jedan cent i stajati 1,75 eura. Dizel bi, nakon prošlotjednog rekorda, mogao pojeftiniti s 1,91 na 1,83 eura po litri.

I cijena plavog dizela bi trebala pasti, i to za osam centi. To su izračuni bez Vladine intervencije.

Uz to, Vlada razmatra novi model prema kojem bi se cijena goriva mijenjala svakodnevno, ovisno o kretanjima na burzi.