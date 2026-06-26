Dobri dupin Oliver atrakcija je Novigrada: 'Stalno dolazi kod nas, pliva s nama i zeza nas'

"Hej, dođi! Hajde, izađi vanka. Bravo!", čuje se na snimci na kojoj Zadranin Dino Bajlo (47) doziva dupina Olivera, koji već danima uveseljava kupače u Novigradskome moru. Ta je snimka ujedno samo jedna u nizu snimki koje ovih dana kruže internetom, a na kojima se vidi kako se dupin veselo približava kupačima, a potom i zapliva s njima. Bajlo, nekad podvodni ronilac, a danas pasionirani ribolovac, mnogo vremena provodi u mjestu Ribnici, gdje mu se nalazi brod. Ondje je i sreo dupina.

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Pokretanje videa... VIDEO Dupin Oliver oduševljava kupače kod Novigrada: 'Svaki dan dođe tu, prava je atrakcija!' | Video: Čitatelj 24sata

- Ima jedno dva tjedna da ga viđam i uvijek je tu negdje oko brodova ili uz njih - kaže Dino, koji je snimio Olivera, koji gotovo da pozira dok ga snimaju. Dupin je dvije i pol godine imao konop omotan oko repne peraje, ali se i to u međuvremenu promijenilo.

- Ima oštećenu peraju, pretpostavljam da je to od konopa koji je vukao sa sobom, ali ga se očito oslobodio. Naime, za konop je bila vezana vrša i jedan podvodni ribolovac prerezao ga je, oslobodio ga smrtonosnog tereta, ali nije uspio do kraja maknuti uže. Dupin je otplivao i neko vrijeme nije se približavao ljudima, ali se opet pojavio i sad Oliver, potpuno slobodan od svega, pliva u Novigradskome moru - kazuje Dino.

Svatko tko je u prilici zaplivati s Oliverom i pritom ga snimiti odmah objavi ovu morsku atrakciju.

- Vidio sam i videosnimku na kojoj je uhvatio velikog brancina, i to od sigurno pet-šest kila. Super on lovi, snalazi se dobro u mutnome moru kakvo je ovdje, a on više traži ljudsko društvo - kazuje nam Dino.

Njegovo iskustvo dijeli i Mile Bašić (60), koji simpatičnog i velikog sisavca viđa svakodnevno.

- Mislim da se dupini ovdje viđaju zadnjih desetak godina. Ovaj mi dođe pred brod i ne da mi da plovim - kroz smijeh govori Mile i dodaje kako mu se čini kao da se dupin malo i "zeza" jer kruži oko broda pa se malo provlači ispod kobilice, ali u svakom slučaju ne ustručava se prići ljudima.

Nebrojeno je mnogo zapisa na kojima se vidi kako dupinu prilaze mnogi, pa se osviješteni ljudi s pravom boje da bi to za ovog velikog morskog sisavca bilo previše.

- Lijepo ga je vidjeti, ali nema smisla da se njega satima zadržava, snima ili dodiruje - ističe ribolovac s početka priče, a njegove riječi potvrđuju u Institutu Plavi svijet s Lošinja.

- Postoji nekoliko razloga zbog kojih se ne bi trebalo približavati dupinu. Primjerice, on je sisavac, baš kao i mi, te postoje bolesti koje dijelimo. Zoonoze mogu biti asimptomatske i prelaze s dupina na čovjeka i obrnuto. Nadalje, zbog medija i filmova dupin je predstavljen kao dobroćudna životinja, ali je još divlja i vrlo velika. Doista, ne treba voditi djecu blizu ili ugrožavati sebe i njega jer ne zna se kako će reagirati. Čak i dobronamjeran lagani pokret ili trzaj dupina od 200 ili više kilograma može ozlijediti čovjeka. Razlog je to više da se s njim ne ulazi ni u kakav kontakt. Osim toga, nikako hraniti dupina, on je potpuno sposoban sam loviti plijen, a hranjenje može samo pogoršati situaciju. Napominjem da jedinke mogu biti velike i do tri metra i teške tristotinjak kilograma - objašnjava nam znanstvenik Grgur Pleslić iz Instituta Plavi svijet.

Procjenjuje se da u našemu moru živi između 5000 i 10.000 jedinki dobrog dupina.

- Jedinka koja je samotnjak traži ljudsko društvo, ali s tim se drastično smanjuju šanse da nakon ljeta on potraži dupinsko jato kojem bi se mogao priključiti - zaključio je znanstvenik te ponovio da treba poštovati sigurnu udaljenost i ne približavati se sisavcu koji je svoj dom privremeno našao u malenom Novigradskome moru, na opće oduševljenje stanovnika i njihovih gostiju.