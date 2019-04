'Nikakve presude nemaju veze s predsjedanjem Vijećem EU'

Odgledao sam još jedan incident u Saboru. Nažalost ovo što se dogodilo dobro je da birači vide tko je tko, koje stranke i zastupnici u svom djelovanju forsiraju sukobe, neargumentirano vrijeđanje i koji dovode do situacija koje smo imali prilike vidjeti, komentar je premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića na incident u Saboru i prijetnje smrću koje je zastupnik Branimir Bunjac (HDZ) izrekao djelatniku saborske staže.

[video: 1205628 / Milijan Brkić izbacio Ivana Pernra iz sabora, a Bunjac osiguranju prijetio smrću]

- Vjerujem narodu, njihovoj zrelosti, razumu i jasnoj želji da kada odlučuju kome će dati povjerenje da upravlja bilo kojom razinom vlasti, da dobro znaju na koga će se moći odsloniti, a na koga neće. Ovakvi primjeri incidenata i grubih nasrtaja jasno govore da imaju dosta jednostavan izbor - kazao je Plenković.

Na tvrdnje Ive Sanadera, koji je prije odlaska u Remetinec na odsluženje zatvorske kazne, rekao da je ovo predstava uoči predsjedanja Hrvatske EU-om, premijer je poručio:

- Ako ima i jedna potvrda da je hrvatsko pravosuđe neovisno i da sudovi rade bez bilo kakvog upliva i bilo čijeg utjecaja, a kamoli politike, onda je to jučer. Apsolutno nikakve veze nemaju presude, bilo kojeg suda, s politikom, a još manje s predsjedanjem Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine - ustvrdio je.

Na pitanje smeta li mu kad oporba imputira da su njegovi suradnici bivši Sanaderovi ljudi, uzvratio je:

- Ono što oporba imputira HDZ-u to imate priliku gledati u ekshibicionističkim nastupima do dugo u noć pa i jučer o SDP-voj interpelaciji o izostanku strukturnih reformi. Preporučujem im da čitaju Europsku komisiju, Standard & Poor's, da čitaju postignuća Vlade pa da se prisjete što su radili kad su bili na vlasti, to je SDP, ili što nikada nisu radili niti će raditi to su ovi iz Mosta te da se okrenu supstanci - poručio je.

Naveo je da brojni suradnici imaju njegovo povjerenje i rade svoj posao kvalitetno. Neki od njih su, podsjeća, jako dugo u HDZ-u.

- Što se tiče bivšeg predsjednika HDZ-a je proces koji se vodio protiv njega, ne protiv nekog drugog, a najmanje protiv HDZ-a i smjera kojeg ja vodim a to je transformativni smjer. Mijenjajući određene procese i unutar stanke, mijenjamo cijelu klimu u Hrvatskoj. Koliko god to netko ne želi vidjeti, ja to realiziram, taj proces ide, on je nepovratan i ide na dobrobit HDZ, Vlade, društva i države u cjelini i na tome ćemo ustrajati - poručio je.

Izostao je odgovor na pitanje je li mu drago što je DORH objavio da nije bilo curenja informacija o tzv. slučaju elitna prostitucija čime je skinut teret sa zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića.

- I to sam čitao - odgovorio je Plenković.