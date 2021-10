Novoizabrani predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić komentirao je za RTL da se polako privikava na novom poslu te da mu postupno dolaze tekući poslovi. Kaže da neke ljude od tamo zna, dok će neke tek upoznati.

Što se atmosfere na sudu tiče, Dobronić kaže da je dobra.

- Dosad što je bilo je sve ugodno. Ne dolazim ja u neku neuređenu sredinu, nego zapravo u sređenu, uhodanu i što se tog tiče mislim da neće biti nikakvih problema - rekao je.

Objasnio je što će oko slučaja Fimi medija.

- Ja ću prvo, standardno, vidjeti kakva je procedura, stanje sa predmetima, onda ću probati izdvojiti one o kojima se više govori, onda ću malo pročitati spis, malo razgovarati sa sucima, onda ću tek formirati stavove.

Objasnio je i koliko će mu trebati za to.

- Ja bih čak rekao ovo tehničko uhodavanje, s obzirom da je ipak Vrhovni sud jedna cjelina za sebe, pa recimo, sad je već sredina listopada, pa skoro bi rekli do kraja godine, ona je relativno blizu, to je zapravo dva mjeseca - istaknuo je.

Dobronić je za predsjednika Vrhovnog suda izabran iz trećeg puta. Opisao je kako je sve skupa to proživljavao.

- Nisam uopće očekivao da ću biti u toj situaciji. Znači ja u tom smislu se ni ne bih javio sam da me predsjednik Milanović nije pozvao - kazao je i dodao da ga je uvijek zanimala mogućnost da na određen način promijeni sudsku praksu.

- Neke stvari su me, naravno iz onog djelokruga što sam radio na Trgovačkom sudu i to sam ja od samog početka pokušavao neke stvari promijeniti, to bi rekli već četvrt stoljeća, nažalost je toliko prošlo. Jedan dio sam čak iz te pozicije i uspio, ali recimo da sam iscrpio sve mogućnosti koje sam mogao kao prvostupanjski. Prije nekih 10, 15 godina sam pokušao možda s pozicije suca ili predsjednika Visokog trgovačkog suda, tad sam se javio na natječaj, međutim sam vidio da nije postojao stvarni interes da se nešto promijeni i vidio sam da je tad bilo relativno dosta pod utjecajem politike, pa sam na kraju povukao tu kandidaturu, ali ja sam pokušavao koliko sam mogao i sad da nije bilo predsjednika i da me on nije pozvao... Ja sam bio stava da kod ovakvih stvari uvijek netko drugi mora ocijeniti . O onda sam rekao, ako sad ne prihvatim, možda ću si do kraja života predbacivati i tako je do toga došlo - objasnio je Dobronić.

Dodao je i da je predsjednika tada prvi puta sreo te da je razgovor s njim tekao vrlo dobro i vrlo normalno.

- Predsjednik me jednostavno pozvao. Malo smo porazgovarali, pitao me da li sam suglasan, da li li želim. Dosta ugodan, korektan, rekao mi je, da li sam spreman, da može biti neugodno, da li sam spreman to sve izdržati, rekao sam jesam, pokušat ću. Prvi put sam ga tad sreo. Mi na posredan način, recimo da komuniciramo zato što sam ja donio presudu potrošača. Recimo da smo po stručnoj liniji posredno u kontaktu. Prvi put sam neposredno tad vidio i s njim razgovarao - rekao je.

Dobronić je pratio cijeli slučaj s osječkim sucima i Zdravkom Mamićem, no tada nije bio na poziciji predsjednika Vrhovnog suda.

- Ja sam poprilično skeptičan prema izjavama koje daje osoba koja je sad već pravomoćno osuđena i još k tome bježi od hrvatskog pravosuđa, u tom dijelu mislim da tim izjavama takvih osoba ne bi trebalo pridavati toliko značaja pa makar da su i one u jednom dijelu točne i istinite. Ja ću pokušati naravno utvrditi, vidjeti općenito stanje, koliko je to osnovano, da ili ne - objasnio je.

Istaknuo je da misli da nije normalno da glavni državni odvjetnik bude član masonske lože.

- Tu bih jednim dijelom bio oprezan. Što je točno masonska loža, ja vam sad točnu predodžbu nemam, da li je to sad nešto ozbiljno što stvara stvarno neku paralelnu liniju lojalnosti ili je sve na razini neke zabave, ceremonije ne znam, ali svakako ne bi bilo dobro. Kad ste u ovakvoj profesiji koja nije obična nego je to zapravo jedan životni poziv, onda u principu trebate izbjegavati sve situacije u kojima ćete biti nekom drugom lojalni. To je sasvim sigurno - objasnio je Dobronić.

Dodao je da nije u nikakvim tajnim organizacijama.

- Ja sam baš u HAK-u. Više nisam čak ni u planinarskom društvu jer nemam vremena baš onako redovito planinariti, ali mi je to malo žao, a ovo drugo ne. Nema ni potreba.

Poslao je i poruku bankama, s obzirom da se uskoro uvodi euro zbog kojeg mnogi strahuju.

- Ne bi trebalo doći do takvih problema, pogotovo ne u ovoj težini tipa valutni rizik i slično. S obzirom da su već mnoge zemlje uvele euro relativno bezbolno onda vjerojatno neće sad biti dramatičnih šokova - zaključio je Dobronić za RTL.