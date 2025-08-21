Kafići su puni. Ljudi se nadaju da rata neće biti. Dodikovi suradnici tvrde da su mu smjestili. Oporba ga kritizira i tvrdi da svojim inatom samo urušava institucije Republike Srpske
Dodik odugovlači ne bi li ga tko pozvao na pregovore. Prolaznici kažu: 'Mi ne damo našega Milu'
Dan nakon oduzimanja mandata Miloradu Dodiku, u Banjoj Luci je mirno. Kafići su puni, policija gotovo neprimjetna, osim nekoliko službenika ispred Palače Republike, gdje se nalazi Dodikova rezidencija. Tamo je, sa zastavom na kojoj je otisnut Dodikov lik, od jutra dežurao i Aco Tomić iz Laktaša.
