Dodik opet divlja: 'Republika Srpska sigurno nije genocidna. Mladić i Karadžić su velikani'

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik ponovo je u subotu veličao osuđenike za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i pritom tvrdio kako su oni nepravedno kažnjeni. Dodik je to učinio u govoru kojega je održao na Palama gdje su vlasti RS organizirale obilježavanje 35 obljetnice osnutka tzv. skupštine srpskog naroda u BiH, koju je protupravno 1991. godine organizirao dio zastupnika srpske nacionalnosti u skupštini tadašnje Socijalističke republike BiH. To je bilo u nastojanju da spriječe njeno izdvajanje iz sastava krnje SFRJ koju su već napustile Slovenija i Hrvatska.

Dodik je konstatirao kako je to temelj na koji se oslanja današnja RS a posebne zasluge za to pripisao je trojici osuđenika za najteže ratne zločine, uključujući genocid, odnosno Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku i Ratku Mladiću.

- Na žalost mnogi su utamničeni neopravdano. Ne smijemo nikada odustati od velikana naše nacionalne i povijesne borbe, Karadžića, Krajišnika i generala Mladića - kazao je Dodik a okupljeni su to pozdravili pljeskom. Među njima su bili i ministar obrane Srbije Bratislav Gašić te srbijanski i ruski veleposlanik u BiH.

Poručio je kako RS "sigurno nije genocidna".

Zaključio je kako je u današnjoj BiH baš kao i 1991. nemoguć bilo kakav dogovor s Bošnjacima koje je nazivao muslimanima.

- Nemamo mi više ništa zajedničko s muslimanima - kazao je on ponovo elaborirajući kako Europi prijeti opasnost od islamizacije. Rekao je da su se Srbi protiv toga spremni boriti.

- Ja sam nacionalist, odmah da vam kažem. Nisam takav bio, sada jesam - kazao je Dodik.

Ustvrdio je kako su svi Srbi danas "jedinstveni i integrirani" i za to se zahvaljivao bivšem srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.