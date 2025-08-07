Dodik pokušava izbjeći zatvor, ima vremena baviti se Olujom: 'Slave etničko čišćenje...'

Smijenjeni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je da mu se zatvorska kazna na koju je pravomoćno osuđen zamijeni novčanom a istodobno se odlučio baviti obilježavanjem 30. obljetnice operacije "Oluja" koju je opisao kao etničko čišćenje.

Iako ima pune ruke posla nakon što ga je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) u srijedu smijenilo s dužnosti predsjednika RS, Dodik je našao vremena komentirati obljetnicu "Oluje" pa je na društvenoj mreži X u četvrtak napisao kako je to bila "proslava etničkog čišćenja" u čemu je sudjelovala i Europa.

"Ne može Europa graditi mir ako slavi etničko čišćenje. I ne može braniti pravo ako nagrađuje one koji su ga gazili oružjem", napisao je Dodik kojemu je povod za tu objavu bila čestitka hrvatskog europarlamentarca Tonina Picule. On je prisjećajući se "Oluje" objavio i svoju ratnu fotografiju na kojoj je u odori i sa strojnicom. Dodik se potužio da dok njega smjenjuju iako je izabran na demokratskim izborima "promoteri rata s oružjem drže lekcije o demokraciji i pravu".

Dodikovi odvjetnici u međuvremenu su poduzeli korake ne bi li ga spasili od odlaska u zatvor zatraživši od suda da mu se umjesto toga propiše novčana kazna.

"Sud je zaprimio zahtjev Milorada Dodika za zamjenu kazne zatvora novčanom. Odluka će biti donesena u razumnom roku", stoji u očitovanju Suda BiH objavljenom u četvrtak

Kaznenim zakonom BiH predviđena je mogućnost da se zatvorske kazne u trajanju do godinu dana mogu zamijeniti novčanom kaznom i to tako da osuđeni svaki dan zatvora otkupi za iznos od 100 konvertibilnih maraka odnosno 50 eura.

U Dodikovu bi slučaju to značilo da u državni proračun treba uplatiti iznos od 36.500 konvertibilnih maraka odnosno 18.670 eura.

Sud kojemu je podnesen zahtjev treba formalno odobriti zamjenu kazne no tu ne postoje zapreke jer pravna praksa ne predviđa da sudovi provode procjenu opravdanosti zahtjeva nego samo utvrđuju jesu li za to ispunjeni formalni uvjeti.

Još u veljači nakon što mu je izrečena prvostupanjska presuda kojom je također bio osuđena na godinu dana zatvora Dodik je javno tvrdio kako kaznu neće platiti no sada je opet promijenio mišljenje kao i kada je tvrdio da ne priznaje ni Sud BiH niti državni Ustavni sud.

"Ja neću otići u zatvor budite sigurni. Kako god bilo, a neću otići ni odavde. Nikada neću dati ni jedan fening da otkupim svoju kaznu", izjavio je Dodik 26. veljače za govornicom Narodne skupštine Republike Srpske koja je već tada na njegov zahtjev raspravljala o sudskoj presudi.

Dodik sada ponovo planira sazvati sjednicu entitetskog parlamenta kako bi on ocijenio sudsku presudu a kani zatražiti i organiziranje referenduma o toj presudi.

Šef kluba zastupnika oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak potvrdio je u četvrtak kako su se vladajuće stranke već dogovorile da će ispuniti Dodikovu želju i sazvati sjednicu parlamenta a da za to nisu pripremili nikakav materijal.

"Ovo postaje sve luđe i luđe", izjavio je Crnadak.

Dodik je na zatvorsku kaznu osuđen zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice a Sud BiH mu je na šest godina zabranio obnašanje svih dužnosti u tijelima izvršne i zakonodavne vlasti kao i imenovanje na bilo koju dužnost u institucijama djelomice ili u cijelosti financiranim iz proračuna.

Dodikovi odvjetnici najavili su kako će sada poslati apelaciju Ustavnom sudu BiH ne bi li osporili pravomoćnu presudu a ukoliko tu dobiju odbijenicu planiraju se žaliti Europskom sudu za ljudska prava (ECHR).