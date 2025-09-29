Dodik se predomislio, ipak šalje svog kandidata na izbore za šefa RS-a: 'Nastavljamo borbu'

Politička stranka koju predvodi Milorad Dodik ipak će sudjelovati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, a tko će biti njen kandidat odlučit će naknadno, prema odluci koju je u ponedjeljak donio glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Novinarima je to nakon sjednice stranačkog vrha održane u Banjoj Luci potvrdio sam Dodik koji je pri tom kazao kako je uvjeren da će SNSD-ov kandidat pobijediti na izborima zakazanima za 23. studenog, tko god to bio. Odluku će donijeti nakon konzultacija s koalicijskim partnerima.

Dodik je nakon što je smijenjen tvrdio kako se neće povući s mjesta predsjednika RS, kao i da će spriječiti provedbu prijevremenih izbora. No sada je promijenio mišljenje.

- Danas će se SNSD prijaviti za izbore, iako mi i dalje mislimo da se oni ne bi trebali održati. No drugi su to tražili, a prije svega oporba - kazao je Dodik koji je u kolovozu ostao bez mandata predsjednika RS na temelju pravomoćne sudske presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

Sarajevo: Milorad Dodik stigao u Administrativni centar Vlade RS-a prvi put nakon objavljivanja presude | Foto: Armin Durgut/PIXSELL - Ilustrativna fotografija

Dodik je u ponedjeljak rekao kako vladajuća struktura u RS neće mijenjati svoju politiku i "nastavlja borbu protiv (visokog predstavnika) Christiana Schmidta i političkog Sarajeva".

Pojasnio je kako će i on nastaviti obavljati svoj posao, ali će parlamentu RS predložiti da donese odluku o vršitelju dužnosti predsjednika RS dok se ne provedu izbori koje je raspisalo Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP).

Iako je ranije za 25. listopada najavljivao raspisivanje referenduma u RS o tome treba li poštovati presude Suda BiH i odluku SIP-a o njegovoj smjeni, Dodik je i o tome promijenio mišljenje. Sada kaže kako će i taj referendum biti prolongiran, a plan mu je to izjašnjavanje organizirati zajedno s izborima za predsjednika RS.

U Banjaluci obilježen Dan srpskog jedinstva uz trobojku dugu 120 metara | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Oporbena Srpska demokratska stranka (SDS) u nedjelju je odlučila kako će njen kandidat za predsjednika RS biti Branko Blanuša, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci. Pozvali su i druge oporbene stranke da ga podrže, no dio analitičara u prvim je ocjenama upozorio kako je Blanuša suočen s činjenicom da je u politici malo poznat pa će mu izborna utrka biti veliki izazov.

Mediji nagađaju kako će Dodik kao SNSD-ovog kandidata za predsjednika RS vjerojatno istaknuti svog dugogodišnjeg suradnika i sadašnjeg ministra u vladi RS Sinišu Karana. On je u proteklim godinama obnašao dužnost ministra unutarnjih poslova RS i slovi za osobu bezuvjetno odanu Dodiku.

Tko god pobijedi na izborima 23. studenog na dužnosti predsjednika RS ostat će na toj poziciji manje od godinu dana jer će redoviti izbori biti održani u listopadu 2026. godine.