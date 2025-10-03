Dodik se sastao s Putinom u Sočiju: Neprihvatljivo im je miješanje drugih u našu politiku

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se s Miloradom Dodikom u Sočiju tijekom 22. godišnjeg foruma Međunarodnog debatnog kluba Valdai.

Dodik je kasnije izjavio da je sastanak bio uspješan i da Rusija snažno podržava poštivanje Dejtonskog sporazuma i upozorio na “neprihvatljivo miješanje” u unutrašnje stvari BiH.

- Rusija podržava da se strane u BiH dogovaraju. Neprihvatljivo je miješanje u unutrašnje stvari bilo koje zemlje, kao što je to miješanje nelegitimnog stranca - rekao je Dodik, prenosi Dnevni avaz.

On je ocijenio da je “međunarodni intervencionizam” doveo do zaoštravanja odnosa između Bošnjaka i Srba te poručio da strane u BiH moraju postići dogovor.

Dodik je naveo da se šteta u društvenim odnosima može sanirati ukidanjem “dekreta koje je stranac donio u svom nelegalnom mandatu”.

Komentirajući presudu Suda BiH, kazao je da je osuđen na godinu dana, da je izmirio kaznu, te da mu ne može biti zabranjeno političko djelovanje. Također je dodao da je s Putinom razgovarao o jačanju ekonomije kroz BRIKS i pozicioniranju BiH u tim procesima.

- Pričali smo i da bi bilo dobro da se ne "ispusti" Balkan i da se ne prepustimo Nijemcima, koji nisu nama naklonjeni. Bez obzira na našu želju da popravimo odnose, oni se isto ponašaju.