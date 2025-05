Dodik se vratio iz Moskve u BiH pa ponovo izazvao novu krizu

Najviši dužnosnici Republike Srpske za kojima su izdani uhidbeni nalozi u ponedjeljak su prekršili odluku ministra obrane BiH o zabrani pristupa objektima oružanih snaga BiH jer su ušli u vojarnu u Banjoj Luci u kojoj je postrojba koja baštini tradiciju vojske bosanskih Srba organizirala proslavu.

Predsjednik RS Milorad Dodik te predsjednik entitetskog parlamenta Nenad Stevandić i premijer Radovan Višković u vojarni "Kozara" pridružili su se predsjedateljici Predsjedništva BiH Željki Cvijanović koja je obavila smotru pripadnika Treće pješačke pukovnije, jedne od triju sastavnica oružanih snaga BiH od kojih svaka baštini tradicije vojski iz rata vođenog od 1992. do 1995. godine.

Uz trojicu bjegunaca od pravosuđa, osim zapovjednika pukovnije Gorana Maksimovića bio je nazočan i načelnik glavnog stožera OS BiH general Gojko Knežević.

Ta su dvojica visokih časnika prekršila zapovijed ministra obrane Zukana Heleza kojom je on prošlog tjedna Dodiku, Stevandiću i Viškoviću zabranio ulazak u vojarnu uz obrazloženje da je za njima Sud BiH raspisao tjeralicu i odredio im pritvor nakon što su se odbili odazvati na poziva za saslušanje u sklopu istrage koju Tužiteljstvo BiH vodi protiv njih pod sumnjom da su počinili kazneno djelo napada na ustavni poredak.

Ministar Helez je najavio kako sada slijedi utvrđivanje dogovornosti vojnih zapovjednika, uključujući načelnika Glavnog stožera.

"Dobio sam informaciju da je general Gojko Knežević naredio nižim časnicima da ne poduzimaju nikakve mjere zbog sigurnosnih razloga. To znači da je on odbio zapovijed i on će kazneno odgovarati, kao i svi u lancu koji su to prekršili. Slijede zapisnici, prijave i suspenzije", kazao je ministra obrane za portal "Dnevnog avaza".

Četvorica general iz reda Srba u oružanim snagama BiH s ministrom obrane javno su polemizirali osporavajući mu ovlasti da bjeguncima koje su nazvali "legitimnim političkim predstavnicima RS" zabrani ulazak u vojne objekte.

"To doživljavamo kao diskriminirajući odnos prema pripadnicima jednog od tri konstitutivna naroda u BiH", napisali su generali u otvorenom pismu ministru obrane izravno se miješajući u politička pitanja.

Dodik i Stevandić prošlog su tjedna boravili u Moskvi i tamo sudjelovali u obilježavanju 80. obljetnice pobjede nad fašizmom a ostalo je nejasno kako su uspjeli otputovati iz BiH i u nju se vratiti a da o tome Granična policija BiH ne zna ništa.