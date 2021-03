Predložit ću i smatram da iz Republike Srpske u jednoj osobi treba birati člana Predsjedništva BiH i predsjednika RS i da predsjednik RS po automatizmu bude član Predsjedništva, kazao je predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik u intervjuu za banjolučke "Nezavisne novine" od subote.

U BiH su u tijeku pregovori o izmjenama izbornog zakona koje bi trebale osigurati da svaki od tri konstitutivna naroda sam bira svoje predstavnike u tijelima vlasti kao i da se ukloni diskriminacija pripadnika nacionalnih manjina u izbornom procesu. Rasprava kako to učiniti do sada se vodila isključivo između HDZ BiH i Stranke demokratske akcije (SDA), no sada se u nju uključio i Dodik s jasnom nakanom da za sebe priskrbi poziciju koja će mu osigurati apsolutnu vlast u RS tako što će biti i na čelu entiteta i u državnom vrhu.

Dodik je ipak kazao da hrvatskoj i bošnjačkoj strani i dalje prepušta dogovor o tome kako provesti presude Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava, a RS će pristati na rješenje po kojemu bi se iz tog entiteta birao "jedan član" Predsjedništva BiH, odnosno da se briše prefiks srpski kako sada stoji u ustavu.

U tom bi slučaju bile formalno ispoštovane presude Europskog suda za ljudska prava no bit bi ostala ista s obzirom na činjenicu da u RS više od 80 posto stanovništva čine osobe koje se izjašnjavaju Srbima pa je mogućnost da za člana Predsjedništva BiH bude izabran netko nesrpske nacionalnosti samo teorijska.

Dodik je za "Nezavisne" ponovno potvrdio kako misli da BiH neće opstati i da je njezin raspad neizbježan.

- BiH je zemlja koja je potpuno podijeljena i koja se raspada - kazao je Dodik.

Smatra da nema smisla uopće raspravljati o europskim integracijama te zemlje nego "uspostaviti koncept mirnog razlaza koji bi trebalo dovesti do toga da narodi u BiH dođu do svojih teritorijalno-političkih jedinica" uz eventualni "jedinstveni monetarni prostor"

- To je realno - ustvrdio je Dodik.