Dodik: 'Trumpova politika je obesmislila EU. Europa će imati dosta problema s Amerikom...'

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik ustvrdio je u četvrtak kako je politika američkog predsjednika Donalda Trumpa obesmislila proces europskih integracija pa je najavio kako će to imati utjecaj i na stanje u BiH jer će Republika Srpska revidirati svoju načelnu potporu za priključenje Europskoj uniji.

Dodik je pred novinarima u Banjoj Luci kazao kako dosadašnji postupci predsjednika SAD-a Trumpa govore da će Europa imati dosta problema s Amerikom pa je "glupo trčati na tu stranu" odnosno težiti ka punopravnom članstvu u EU-u što je ključni vanjskopolitički cilj za kojega se odlučila BiH kao država i oko čega je do sada postojala kakva-takva suglasnost među svim političkim strankama u toj zemlji koje su uglavnom posvađane oko svih drugih ciljeva i politika.

"Europski put je štetan za RS. On joj oduzima institucionalne kapacitete i ovlasti", kazao je Dodik u četvrtak.

Nastavak i ubrzanje procesa europskih integracija bio je i temelj sporazuma o koaliranju kojega su nakon izbora 2022. godine sklopiti Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), HDZ BiH i bošnjačko-građanska "trojka" koju čine SDP BiH, Narod i pravda (NiP) i Naša stranka.

U prvih godinu i pol mandata uspjeli su osigurati suglasnost Europskog vijeća za otvaranje pregovora o pridruživanju no nakon ožujka 2024. godine kada je ta odluka donesena, u BiH je zaustavljena provedba reformi pa za sada nema niti naznaka kada bi pregovarački proces mogao početi.

Usvajanje dodatnih reformskih zakona na kojima je inzistirala EU kočio je upravo Dodikov SNSD što je "trojku" potaknulo da u siječnju proglasi raspad vladajuće koalicije i pozove na uspostavu nove iz koje bi bio izbačen SNSD a zamijenile ga sadašnje oporbene stranke iz RS.

One su na to načelno i pristale no HDZ BiH za sada oklijeva prihvatiti tu ponudu upozoravajući kako se u takvom scenariju mogu očekivati nove blokade.

Aludirali su time na činjenicu da Dodikov SNSD i dalje ima tri od pet zastupnika u klubu Srba u Domu naroda parlamenta BiH i tako kontrolira kvorum u tom tijelu a bez njegove potvrde ne može stupiti na snagu niti jedan zakon kojega donese Zastupnički dom iako bi u njemu postojala matematička većina za novu koaliciju koju želi "trojka" i koja je ranije uz potporu srpske oporbe uspjela smijeniti SNSD-ovog Nebojšu Radmanovića iz kolegija tog doma.

Za Dodika Zastupnički dom parlamenta BiH sada "više nije ustavan" jer u kolegiju nema zastupnika iz reda Srba a uz to je istaknuo kako bez odluka Doma naroda ništa ne može biti riješeno.

"U tome se mnogi ne snalaze", ocijenio je Dodik čija je stranka već podnijela inicijativu za smjenu ministra vanjskih poslova BiH i lidera NiP-a Elmedina Konakovića.

"Trojka" je gotovo istodobno pokrenula inicijativu za smjene državnih ministara financija i vanjske trgovine Srđana Amidžića i Staše Košarca koje je postavio Dodik.

O tome bi narednog tjedna trebao raspravljati Zastupnički dom a iz Stranke demokratske akcije (SDA) već su najavili kako će iz svojih razloga poduprijeti smjenu Konakovića dok će oporbeni srpski zastupnici glasati za smjene Amidžića i Košarca.

No konačnu odluku o eventualnim smjenama trojice ministara opet mora potvrditi Dom naroda državnog parlamenta a neizvjesno je hoće li tamo biti potrebne većine.