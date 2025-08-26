Obavijesti

News

Komentari 2
OBAVIO KONZULTACIJE

Dodikov kandidat za premijera najavio brzu uspostavu nove vlade, na pomolu kaos u BiH

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Dodikov kandidat za premijera najavio brzu uspostavu nove vlade, na pomolu kaos u BiH
Banja Luka: Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić održao konzultacije s predstavnicima političkih stranaka | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Savo Minić najavio je "odlučnu borbu" za opstanak RS, uključujući tu i provedbu referenduma u listopadu na kojemu Dodik inzistira ne bi li očuvao svoju političku poziciju.

Kandidat za novog premijera Republike Srpske, kojega je neustavno imenovao smijenjeni predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, najavio je u utorak da će formirati novu vladu najkasnije narednog tjedna a očekuje glatku potvrdu u entitetskom parlamentu.  

Savo Minić, dosadašnji ministar poljoprivrede, obavio je ekspresne konzultacije s parlamentarnim strankama koje su i do sada činile vladajuću koaliciju predvođenu Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) a nakon toga je pred novinarima najavio nastavak dosadašnje politike.

"Najbitnije je da imamo potporu kada su u pitanju koalicijski partneri", kazao je Minić. Očekuje da će do petka završiti sve konzultacije a do naredne srijede uslijedit će sjednica parlamenta. 

UNUTARPOLITIČKI OBRAČUN U BiH se svađaju oko toga treba li Donaldu Trumpu dati Nobelovu nagradu za mir
U BiH se svađaju oko toga treba li Donaldu Trumpu dati Nobelovu nagradu za mir

Najavio je "odlučnu borbu" za opstanak RS, uključujući tu i provedbu referenduma u listopadu na kojemu Dodik inzistira ne bi li očuvao svoju političku poziciju.

Minića je za mandatara Dodik imenovao u nedjelju iako je Sud BiH 18. kolovoza potvrdio odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) kojom mu je oduzet mandat predsjednika RS na temelju pravomoćne sudske presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Iako je izvjesno kako Minić i ministri koje on predloži mogu računati na potporu većine zastupnika u Narodnoj skupštini RS, vlada koju bi oni činili praktično će biti protuzakonita i neustavna jer prema entitetskom ustavu mandatara može predložiti samo predsjednik RS.

LIDER SRBA U BIH Je li političkoj karijeri Milorada Dodika došao kraj?
Je li političkoj karijeri Milorada Dodika došao kraj?

Ta je pozicija nakon smjene Dodika upražnjena pa su sve njegove odluke od trenutka kada je potvrđena odluka o oduzimanju mandata nevažeće.

Iako Minić kaže da u tome ne vidi nikakav problem i tvrdi da je cjelokupni postupak u kojemu i sam sudjeluje zakonit, Dodikovim odbijanjem da napusti ured predsjednika RS u Banjoj Luci te odlukom da  predloži novog premijera taj je entitet de iure ušao u fazu bezakonja i pravnog kaosa, što bi se moglo pogoršati referendumom o Dodikovom statusu najavljenom za 25. listopada.

SIP bi pak na sjednici zakazanoj za četvrtak mogao donijeti odluku da se prijevremeni izbori za Dodikova nasljednika organiziraju u studenom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025