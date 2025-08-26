Dodikov kandidat za premijera najavio brzu uspostavu nove vlade, na pomolu kaos u BiH

Kandidat za novog premijera Republike Srpske, kojega je neustavno imenovao smijenjeni predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, najavio je u utorak da će formirati novu vladu najkasnije narednog tjedna a očekuje glatku potvrdu u entitetskom parlamentu.

Savo Minić, dosadašnji ministar poljoprivrede, obavio je ekspresne konzultacije s parlamentarnim strankama koje su i do sada činile vladajuću koaliciju predvođenu Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) a nakon toga je pred novinarima najavio nastavak dosadašnje politike.

"Najbitnije je da imamo potporu kada su u pitanju koalicijski partneri", kazao je Minić. Očekuje da će do petka završiti sve konzultacije a do naredne srijede uslijedit će sjednica parlamenta.

Najavio je "odlučnu borbu" za opstanak RS, uključujući tu i provedbu referenduma u listopadu na kojemu Dodik inzistira ne bi li očuvao svoju političku poziciju.

Minića je za mandatara Dodik imenovao u nedjelju iako je Sud BiH 18. kolovoza potvrdio odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) kojom mu je oduzet mandat predsjednika RS na temelju pravomoćne sudske presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Iako je izvjesno kako Minić i ministri koje on predloži mogu računati na potporu većine zastupnika u Narodnoj skupštini RS, vlada koju bi oni činili praktično će biti protuzakonita i neustavna jer prema entitetskom ustavu mandatara može predložiti samo predsjednik RS.

Ta je pozicija nakon smjene Dodika upražnjena pa su sve njegove odluke od trenutka kada je potvrđena odluka o oduzimanju mandata nevažeće.

Iako Minić kaže da u tome ne vidi nikakav problem i tvrdi da je cjelokupni postupak u kojemu i sam sudjeluje zakonit, Dodikovim odbijanjem da napusti ured predsjednika RS u Banjoj Luci te odlukom da predloži novog premijera taj je entitet de iure ušao u fazu bezakonja i pravnog kaosa, što bi se moglo pogoršati referendumom o Dodikovom statusu najavljenom za 25. listopada.

SIP bi pak na sjednici zakazanoj za četvrtak mogao donijeti odluku da se prijevremeni izbori za Dodikova nasljednika organiziraju u studenom.