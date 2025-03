Dodikov let pratilo 2500 ljudi! Drugi najgledaniji u svijetu: 'Ne bježim, nisam vam ja kukavica!'

Tužiteljstvo BiH zbog rušenja ustavnog poretka dalo je nalog policiji da privede predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika skupštine Nenada Stevandića. Oni su poručili da neće nigdje svojom voljom, da ih čuva MUP RS te su čak spominjali oružje i građanski rat. Više o drami u BiH mogli ste pratiti OVDJE.

- Dobio sam info da sam već u helikopteru za Beograd. A nisam, evo me ovdje - rekao je Višković na konferenciji na kojoj je bio i Milorad Dodik, koji danas slavi rođendan.

Imao je tortu u bojama zastave Republike Srpske.

Drugi najgledaniji let u svijetu!

Nakon što je tužiteljstvo objavilo da traži njegovo privođenje, pojavila se informacija da Milorad Dodik bježi u helikopteru. Njegov let na Flight radaru u jednom je trenutku pratilo 2500 ljudi i to je danas bio drugi najgledaniji let!

No ispostavilo se da je Dodik stigao na skupštinu u Banja Luku gdje je rekao da se neće predati. Na letu koji su pratile tisuće, kako su objasnili čelnici RS-a, bio je pacijent kojem je trebao hitni prijevoz.

- Traže nas kao da smo Al-Qaeda! Muslimani ruše RS. Nismo uznemireni, nikad neću otići. Ako netko misli da smo kukavice, grdo se prevario. Nastavljamo svoj posao -rekao je Dodik na presici.