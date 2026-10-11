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Dodikovi lobisti žele odcijepiti RS od BiH: U igru uključuju Izrael i Saudijsku Arabiju

Piše HINA,
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Dodikovi lobisti žele odcijepiti RS od BiH: U igru uključuju Izrael i Saudijsku Arabiju
Laktaši: Savo Minić i Milorad Dodig održali konferenciju za medije | Foto: Dejan Rakita / Pixsell
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Lobisti Republike Srpske nastoje pridobiti podršku Izraela i Saudijske Arabije za ideju odcjepljenja, unatoč protivljenju međunarodne zajednice i unutarnjim pravnim preprekama.

Lobisti koji u SAD-u zastupaju vlasti Republike Srpske s ciljem potpore ideji odcjepljenja toge entiteta od BiH u te pokušaje sada nastoje uvući dvije najmoćnije države Bliskog istoka odnosno Izrael i Saudijsku Arabiju, proistječe iz dokumenata objavjenih u nedjelju. Vlada RS je preko posrednika odnosno svog predstavika u Austriji Mladena Filipovića 2025. godine zaključila ugovor s lobističkom kućom Dickens and Madson (D&M) sa sjedištem u Kanadi koji vodi Ari Ben-Menashe, Židov podrijetlom iz Irana koji je ranije deset godina radio za izraelsku vojnu obavještajnu službu.

Predstavlja se kao poduzetnik i konzultant za pitanja sigurnosti.

Prema ugovoru koji je dostupan na stranicama američkog Ministarstva pravosuđa Ben-Menashe odnosno njegova tvrtka izravno su se obvezale "jačati poziciju RS s Miloradom Dodkom kao njenim predsjednikom" iako je Dodiku oduzeta pozicija predsjednika entiteta a on osuđen na godina dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti.

"Neovisnost RS od Bosne i Hercegovine je naš konačni cilj", stoji izrijekom u tom ugovoru s nadnevkom od 6. rujna 2025. godine uz navedenu obvezu vlasti RS da odmah po njegovu potpisivanju Ben-Menasheu isplati dva milijuna američkih dolara.

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Sukladno obvezama koje proistječu iz statusa registriranog stranog agenta u SAD tvrtka Dickens and Madson sada je podnijela izvještaj američkom Ministarstvu pravosuđa o tome što su do sada uradili u realizaciji ugovora.

Prema preslici izvještaja koju je u nedjelju objavio sarajevski portal Fokus tamo uz ostalo stoji kako su zaposlenici D&M u vezi s pitanjem neovisnosti RS od BiH u nekoliko navrata bili u kontaktu s uredom krunskog princa Saudijske Arabije te s uredom predsjednika Izraela.

Nejasno navode kako vlade obje države "imaju bliske odnose s RS i BiH pa ih se stoga tiče nezavisnost RS" a u D&M-u zaključuju kako su one stoga planirale predstaviti to pitanje predstavnicima vlasti SAD-a. Kada, gdje i kome točno u D&M-u ne znaju jer u to nisu bili uključeni.

Dodik već godinama održava bliske veze s Izraelom i u svakoj prilici hvali vladu sadašnjeg premijera Benjamina Natanjahua iako ona nikada nije dovela u pitanje cjelovistost BiH. S druge strane Saudijska se Arabija od rata profilirala kao strana koja izravno podupire cjelovitost BiH i posebice većinske Bošnjake u toj zemlji pa se čini nelogičnim da bi Tel Aviv i Rijad mogli imati iste ciljeve na Balkanu kako to sada pokušavaju predstaviti Dodikovi skupo plaćeni lobisti.

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Dickens and Madson tvrtka je čije je financiranje vlastima RS izravno zabranio Ustavni sud BiH i to upravo zbog odredbi ugovora kojima je kao cilj definirano rušenje ustavnog poretlka BiH.

Ari Ben-Menashe tek je jedan od Dodikovih lobista za čije usluge vlasti u Banjoj Luci plaćaju milijune dolara a u središte pozornosti ranije ovog tjedna došla je američka lobistička kuća Continental Strategy za koju radi Katie Wiles, kći Susie Wiles, utjecajne predstojnice ureda sadašnjeg predsjednika SAD.

Ta je tvrtka uoči izbora u BiH 4. listopada u Banju Luku poslala dvojicu važnih operativaca zaduženih za kampanju Republikanske stranke uoči izbora za Kongres u studenom.

To je prouzročilo bijes u republikanskim krugovima no postoje naznake kako su oni u BiH bili prije svega kako bi prikupili dokaze o navodima da su nepouzdani uređaji za identifikaciju birača i evidentiranje rezultata izbora tvrtke Smartmatic koji se koriste i u SAD a Donald Trump ih je krivio za svoj poraz na predsjendičkim izborima 2020.

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