Dođite svi! Zagreb ovaj tjedan postaje svjetski centar robotike

Peti paviljon Zagrebačkog velesajma od danas do petka bit će prostor izuzetnog događaja. Prvi put od pokretanja ove manifestacije, Hrvatska i Zagreb domaćini su Međunarodne robotičke olimpijade - World Robot Olympiad 2026 - WRO Open Championship Europe, koja će biti od 13. do 16. listopada.

Svi koji dođu, a sva događanja su besplatna, imat će priliku vidjeti uzbudljive utrke modela autonomnih automobila, robotički stolni tenis, inovacije najboljih mladih robotičara iz cijelog svijeta... WRO 2026., naime, okuplja oko 220 natjecateljskih timova iz više od 45 država svijeta, od Južne Koreje, Indije, Pakistana, preko Bliskog istoka, Saudijske Arabije, Europe, Afrike, do Južne Amerike i Kanade.

Više od 1200 sudionika

Među njima je najmanje 15 timova iz Hrvatske. Naši robotičari već godinama osvajaju vodeća mjesta na međunarodnim natjecanjima, pa se dobrim rezultatima nadamo i ovaj tjedan.

Zagreb će četiri dana biti domaćin za više od 1200 učenika, njihovih mentora i pratitelja, sudaca. Organizatori, Hrvatski robotički savez, godinama se pripremaju za domaćinstvo, a ovaj vikend porazgovarali smo s čelnicima HROBOS-a o svemu što će se događati na Velesajmu.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

- WRO Open Championship Europe međunarodno je natjecanje u edukacijskoj robotici, koje u Zagreb dovodi djecu i mlade, mentore, edukatore i predstavnike robotičke zajednice iz cijelog svijeta. Natjecat će se djeca i mladi od 9 do 22 godine, ovisno o kategoriji - kaže nam izv. prof. dr. sc. Ana Sović Kržić, predsjednica HROBOS-a.

Ogroman posao organiziranja odrađuju uz pomoć dvadesetak volontera, učenika i studenata, a završne pripreme uključivale su postavljanje velike pozornice za svečano otvaranje u srijedu.

- Pripremamo zaista veliki spektakl, na razini sportskih olimpijada. Svečanost otvaranja režira Mario Kovač, imat ćemo mimohod svih natjecatelja, sa zastavama, bit će zaista posebno - kažu nam Ana i glavni tajnik HROBOS-a Željko Krnjajić.

Natjecanje se provodi u četiri kategorije: RoboMission (robotske igre rješavanja misija), Future Innovators (inovacije), Future Engineers (utrke modela autonomnih automobila) i RoboSports (roboti igraju stolni tenis u parovima).

Sami smišljaju, izrađuju i programiraju robote

- U svakom je timu po dvoje ili troje djece, mi promoviramo robotiku kao timsku aktivnost u kojoj se potiču kritičko razmišljanje te razmjena mišljenja i ideja. Različite kategorije imaju različit pristup. U kategoriji RoboMission trebali su unaprijed osmisliti i sastaviti robota te ga programirati za što više misija, koje su natjecateljima unaprijed poznate. Sve države svijeta pripremaju se prema istim zadacima, no na licu mjesta, na samome natjecanju, malo se mijenja zadatak. Natjecatelji na natjecanju nemaju pristup mentorima, pa je sve njihov rad i rezultat. To moraju biti potpuno novi roboti, koji nisu viđeni nigdje dosad, djeca ih sama potpuno osmišljavaju te izrađuju od nule i programiraju - tumači dalje Ana Sović Kržić.

Autonomno vozilo u ovom dijelu natjecanja vozi po poligonu koristeći kameru, senzore. Mora odvoziti određeni broj krugova po stazi, zaobilaziti prepreke, kao u slalomu, te bočno parkirati. I to sve bez navigacije ljudi, vozilo treba autonomno prepoznati zadatke.

U inovatorskoj kategoriji Future Innovators djeca na temu sezone, a ove godine to su "Robots meet Culture", osmišljavaju kreativni projekt.

Veliki interes za natjecanje

- Baš nas zanima što će napraviti svojom tehnologijom. Zaista pozivamo sve da dođu vidjeti te projekte jer ih je nemoguće opisati. Ja sam bio sudac u toj kategoriji i ta djeca zaista naprave super stvari. S tim da ti projekti u junior i senior kategoriji trebaju imati i komercijalni potencijal. Gleda se i poduzetnički element - ističe Željko.

- Velik je interes za natjecanje, no dio je timova, nažalost, morao odustati zbog financija, dokumentacije... Na naše natjecanje dolaze drugo- i trećeplasirani natjecatelji s nacionalnih natjecanja, a prvoplasirani idu na Svjetsko robotičko prvenstvo. Time postižemo da što više mladih dobije osjećaj međunarodnog natjecanja - dodaje Ana.

Natjecanja su u četvrtak i petak, danas će se timovi upoznavati s prostorom, namještati štandove i uštimavati robote. Drugi dan slijede izlet po Zagrebu, obilazak najvećih gradskih atrakcija i muzeja, kako bi se natjecatelji upoznali i povezali. U srijedu je i veliko otvaranje.

Foto: HROBOS

Dođite navijati!

Bile su potrebne godine aktivnosti, sudjelovanja na natjecanjima, rada, da bi se došlo do ovakvog domaćinstva, kažu naši sugovornici. O svemu su s čelnicima WRO-a počeli razgovarati još prije dvije godine, a ozbiljne pripreme počele su lani, na Olimpijadi u Sloveniji.

Projekt su podržala Sveučilišta: Edutus University, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehničko veleučilište Zagreb, te partneri i sponzori: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Grad Zagreb, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica grada Zagreba, Bugatti Rimac, Rimac technology, CircuitMess, VIDI X, Končar, Eurocom i drugi.

- Kao i u pravom sportu, tako i kod nas, kad su roboti na 'terenu', svi se okupe oko njih i navijaju, dajući nevjerojatnu energiju timu koji je osmislio robota. Osim natjecateljskog programa, planirane su interaktivne STEM radionice, edukativni sadržaji za djecu i mlade, prezentacije inovativnih tehnologija te predstavljanje obrazovnih i gospodarskih partnera. Željeli bismo pozvati djecu, mlade, škole, udruge i sve zainteresirane da nas posjete i sudjeluju u navijanju i popratnom sadržaju - poziva sve Ana Sović Kržić.