Dogan i Odvorčić o tržnici u Branimirovoj: 'To je predstava, imaju gotov projekt u ladicama'

Zastupnice u Gradskoj skupštini Dina Dogan (Nezavisna lista) i Ivka Odvorčić (HNS) ustvrdile su u subotu da je projekt uređenja Branimirove tržnice samo još jedna u nizu političkih predstava aktualne gradske vlasti, gdje se predstavljaju projekti koji služe u svrhu zavaravanja javnosti.

“Zagrebačke tržnice nikada nisu bile samo mjesta gdje se nešto kupi usput. One su dio svakodnevnog života grada, mjesta susreta, razgovora, povjerenja između proizvođača i građana. Tržnica Branimirova postoji još od tridesetih godina prošlog stoljeća i bila je važno mjesto opskrbe grada svježom, domaćom hranom", rekla je Dogan na konferenciji za novinare na Branimirivoj tržnici.

Poručila je da Grad mora prestati trošiti novac na beskonačne najave projekata i početi rješavati stvarne probleme na terenu.

"Tržnice treba uređivati, održavati i vraćati im život, jer bez živih kvartovskih tržnica grad polako gubi ono što ga čini gradom. Ako izgubimo tržnice, izgubili smo i dio Zagreba”, rekla je Dogan.

Ivka Odvročić kazala je kako je "nekada najjača i najživlja tržnica u gradu, Branimirova, 90 godina bila srce susjedstva, a danas je slika potpuno drugačija jer je uništen važan element lokalne zajednice".

"Projekt obnove Branimirove tržnice je samo još jedno obećanje gradske vlasti, iako imaju u ladicama gotov projekt uređenja tržnice. Gdje je projekt za tržnicu Dolac, Dubravu, što je s potpuno disfunkcionalnom tržnicom Vrapče koja zjapi prazna već godiniu dana?

Iskustvo s dosadašnjim planovima i nedovršenim projektima jasno pokazuje da obećanja ostaju samo to — obećanja jer imamo vidljive dokaze u obnovi Doma sportova koja stoji, Schlosserovih stuba koje stoje nezavršene ili pokretnih stepenica u Importanne centru.

Kritikama na račun gradske vlasti u vezi sa stanjem tržnica pridružili su se i vijećnica u Vijeću gradske četvrti Podsused-Vrapče Marijana Bilić Rakvin (FOKUS) i vijećnik u Vijeću gradske četvrti Črnomerec Vedran Jerković (FOKUS).

Gradonačelnik Tomislav Tomašević nedavno je predstavio projekt cjelovite revitalizacije Branimirove tržnice koji će koštati oko 15 milijuna eura. Radovi bi trebali početi početkom 2028. a završiti početkom 2029. te će uz prodajnu funkciju imati i restorane i druge dopunske sadržaje, najavio je.