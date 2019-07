'Dogodilo se zasićenje, jedan dio ministara je morao otići'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković siguran je da će sutra biti dovoljno ruku za izbor novih ministara Vlade.

- Sasvim sigurno. Sutra ćemo imati dovoljno ruku - rekao je Jandroković za RTL.

Zatim je prokomentirao činjenicu da su otišli svi ministri za koje su iz SDP-a tražili da odu. 'Je li to uvod u veliku koaliciju?', pitala ga je reporterka RTL-a.

- Ne, to nema veze s velikom koalicijom, to je naša autonomna odluka. Nama je bitno da se vide rezultati rada Vlade. No, količina problema s kojima su se suočili neki ministri zagušila je sve ono što je Vlada dobro radila - poručio je.

- Mi smo konačne odluke donijeli smatrajući da su te odluke ispravne. Te odluke nisu lake. No, smatrali smo da su nužne. Mi smo povukli poteze koji su bili korisni za Vladu - zaključio je Jandroković.

- Dogodilo se zasićenje. Za neke se ministre jedan dio javnosti i medija uhvatio. No, nisu oni krivi, to je bila naša autonomna odluka. Žao mi je svakoga tko je morao otići. Nadam se da će naći prostora za politički rad", kazao je.

Jandroković smatra da će Kolinda Grabar Kitarović pobijediti na predsjedničkim izborima.

- Svaka čast svakome od kandidata, ali sam uvjeren da je naša kandidatkinja najbolja. Znam kad će službeno objaviti svoju kandidaturu. Ona će vam reći kada je to", kazao je na kraju razgovora .