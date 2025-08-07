Obavijesti

RAT U UKRAJINI

Dogovoren sastanak Trumpa i Putina u narednim danima. Spominje se i lokacija susreta

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Jorge Silva

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili su se sastati u narednim danima. Trump je nekoliko puta do sada uz velike ustupke Rusiji pokušao zaustaviti rat.

ZELENSKI

Posebni izaslanik Bijele kuće Steven Witkoff spomenuo je ideju trilateralnog sastanka između Putina, Trumpa i Zelenskog, ali Moskva nije odgovorila na taj prijedlog.

PRVI SUSRET OD 2021

Nije bilo summita američkih i ruskih čelnika otkako su se Putin i Joe Biden sastali u Ženevi u lipnju 2021. Rusija je započela rat u Ukrajini u veljači 2022., što je odnose uvuklo u duboku krizu.

ARAPI GLAVNI MEDIJATORI

Reuters je objavio da bi se Putin uskoro trebao sastati s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, što su izvori ranije nagovijestili kao moguće mjesto susreta i s Trumpom.

PRVI SASTANAK

Putinov savjetnik Jurij Ušakov potvrdio je da je pao dogovor o prvom sastanku Donalda Trumpa i Vladimira Putina od početka invazije na Ukrajinu. 

  - Na prijedlog američke strane, načelno je postignut dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišoj razini u narednim danima, odnosno sastanka između predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa - rekao je Ušakov

