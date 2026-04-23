DOBILI MAIL

Dojava o bombi i u splitskoj Zračnoj luci, policija na terenu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dojava o bombi i u splitskoj Zračnoj luci, policija na terenu
U zračnoj luci Split velik broj putnika u dolasku i odlasku | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U nizu dojava o postavljenim eksplozivima na udaru se u četvrtak prvi put našla i Zračna luka Split u Kaštelima, a policija i pirotehničari su na teretnu

I splitska zračna luka u Kaštelima dobila je mail u kojem se upozoravaju da je tamo postavljena bomba, baš kao i veliki trgovački lanci Joker i Mall of Split. Od jutros do ranog popodneva prijetnje o postavljenoj bombi dojavljene su u desetak škola, mahom srednjih, u Splitu, Kaštelima, Trogiru.

Policija i pirotehničari su na terenu i s dovoljnim brojem operativaca provjeravaju prostore za koje je dojavljeno da je u njima bomba.

Prva mail dojava o postavljenim bombama u Splitu bila je u ponedjeljak, također u srednjim školama nakon čega se sve proširilo na ostale gradove. Policija je poslije pregleda svih ustanova utvrdila kako u niti jednom prostoru nije bilo eksplozivnih naprava, odnosno da su sve dojave bile lažne.

Ministar unutarnjih poslova danas je novinarima otkrio da su sve dojave poslane s lažnih adresa elektroničke pošte izvan Hrvatske.

Komentari 0
