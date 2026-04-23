Dojava o bombi i u splitskoj Zračnoj luci, policija na terenu
I splitska zračna luka u Kaštelima dobila je mail u kojem se upozoravaju da je tamo postavljena bomba, baš kao i veliki trgovački lanci Joker i Mall of Split. Od jutros do ranog popodneva prijetnje o postavljenoj bombi dojavljene su u desetak škola, mahom srednjih, u Splitu, Kaštelima, Trogiru.
Policija i pirotehničari su na terenu i s dovoljnim brojem operativaca provjeravaju prostore za koje je dojavljeno da je u njima bomba.
Prva mail dojava o postavljenim bombama u Splitu bila je u ponedjeljak, također u srednjim školama nakon čega se sve proširilo na ostale gradove. Policija je poslije pregleda svih ustanova utvrdila kako u niti jednom prostoru nije bilo eksplozivnih naprava, odnosno da su sve dojave bile lažne.
Ministar unutarnjih poslova danas je novinarima otkrio da su sve dojave poslane s lažnih adresa elektroničke pošte izvan Hrvatske.
