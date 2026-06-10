Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu, školi i igraonici

Dojave o bombama u srijedu oko 9 sati stigle su na mail redakcije i zagrebačke policije. Na 'meti' su ovaj put zgrada Gradskog poglavarstva, osnovna škola na istoku Zagreba i jedna igraonica. Policija nam je potvrdila da su zaprimili dojavu.

Slijede sve potrebne radnje kako bi se spomenuta mjesta osigurala, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.