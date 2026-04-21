Dojave o bombama šire se regijom: Evakuacije u školama i centrima od Srbije do Hrvatske

Lažne prijetnje eksplozivnim napravama već tjednima uznemiruju škole i trgovačke centre u regiji, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju

Dojave o podmetnutim eksplozivnim napravama, uglavnom u školama i trgovačkim centrima, šire se regijom već nekoliko tjedana, a do sada su se sve pokazale lažnima, prema pisanju lokalnih medija. O toj pojavi od kraja ožujka izvještavaju mediji u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji i Hrvatskoj gdje su od sredine travnja počele stizati prijetnje trgovačkim centrima i školama u Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Po pisanju regionalnih medija radi se o dojavama elektronskom poštom o eksplozivnim napravama uglavnom u srednjim i osnovnim školama te trgovačkim centrima zbog kojih su provedene evakuacije, te prekinuta nastava u desecima škola. Prve dojave mediji su zabilježili 30. ožujka kada je nekoliko osnovnih škola u Banjaluci 30. ožujka evakuirano i nastava obustavljena.

 Dan kasnije evakuirani su trgovački centri u Beogradu i Nišu nakon dojava.

Polovicom travnja nanizale su se dojave koje su ispraznile hotele, trgovačke centre i škole u regiji.

Dana 16. travnja zbog dojave o podmetnutoj napravi u trgovačkim centrima u Sarajevu evakuiran je iz hotela austrijski predsjednik Aleksander van der Belen, koji je boravio u trodnevnom posetu Bosni i Hercegovini.

Prema sarajevskoj policiji elektronska pošta sadržavala je i prijetnju smrću bošnjačkom članu Predsedništva Denisu Bećiroviću. 

Isti dan evakuiran je zbog dojave pančevački hotel "Tamiš", gdje se održavao seminar proeuropskih oporbenih političkih stranaka. 

Dan kasnije ispražnjeni su trgovački centri u Crnoj Gori, nakon što su stigle prijetnje lokacijama u Budvi i  Podgorici, a prijetnje su stigle i školama u Nikšiću, te školama u Zenici.

Tri dana kasnije uslijedile su i dojavi o postavljenim bombama u dva velika trgovačka centra u Skoplju.

U ponedjeljak dojave su stigle za dvije srednje škole u Baru te za više desetaka osnovnih i srednjih škola na području Hercegovačko-neretvanske županije, što je dovelo do prekida nastave.

Dojave o podmetnutim bombama tijekom ponedjeljka ujutro pristizale su putem elektroničke pošte na službene adrese škola u Mostaru, Konjicu, Čapljini, Jablanici, Stocu i Neumu.

U utorak prijetnje postavljenim bombama stigle su na adrese elektroničke pošte školskih ustanova i policije Tuzlanske županije u Bosni i Hercegovini zbog čega je morala biti prekinuta nastava.

Srđan Mičić, načelnik odjela za borbu protiv terorizma MUP-a Federacije BiH kazao je u utorak kako policija uspijeva pronaći većinu onih koji šalju lažne prijetnje.

Kako je pojasnio u intervjuu za televiziju N1 u ranijim sličnim slučajevima otkriveno je da su počinitelji uglavnom bili učenici, često maloljetnici.

"Prvobitni cilj bio je da škola ne radi", kazao je Mičić dodajući kako bi se pošiljatelji lažnih prijetnji potom "zaigrali" te počeli slati slične poruke tržnim centrima i različitim tijelima vlasti.

